Шнуров їдко висміяв молитву РПЦ проти коронавірусу

Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров висміяв патріарха Кирила й затверджені ним молитви проти коронавірусу.

Так, на своїй сторінці в Instagram музикант опублікував вірш, в якому заявив, що молитву слід вислати до Італії та США в якості допомоги.

Сергій Шнуров ria.ru

Далі наводимо текст вірша на мові оригіналу:

Ну теперь пройдет зараза,

Слава богу, выдыхай.

Нужно было делать сразу

Текст молитвы. Был бы хайп.

Где бессильна медицина

Есть спасение. Смысл таков, -

Это вам, блин, не вакцина,

Тут традиции веков.

Есть у нас примеров куча

В житиях отцов святых.

Пусть китайцы русский учат,

А не косят под крутых.

Посреди смертельной битвы

Не сбежишь теперь куда-то.

Посылаем текст молитвы

Мы в Италию и в Штаты.

Мы гордимся всей Россией,

Есть в сердцах горение.

Это вклад наш непосильный

В здравоохранение.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Шнуров записав музичне звернення до кандидатів у депутати.

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