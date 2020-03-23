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23 березня • оновлено в 15:12
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Шнуров їдко висміяв молитву РПЦ проти коронавірусу

2.9т
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Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров висміяв патріарха Кирила й затверджені ним молитви проти коронавірусу.

Так, на своїй сторінці в Instagram музикант опублікував вірш, в якому заявив, що молитву слід вислати до Італії та США в якості допомоги.

Сергій Шнуров

Сергій Шнуров

ria.ru

Далі наводимо текст вірша на мові оригіналу:

Ну теперь пройдет зараза,

Слава богу, выдыхай.

Нужно было делать сразу

Текст молитвы. Был бы хайп.

Где бессильна медицина

Есть спасение. Смысл таков, -

Это вам, блин, не вакцина,

Тут традиции веков.

Есть у нас примеров куча

В житиях отцов святых.

Пусть китайцы русский учат,

А не косят под крутых.

Посреди смертельной битвы

Не сбежишь теперь куда-то.

Посылаем текст молитвы

Мы в Италию и в Штаты.

Мы гордимся всей Россией,

Есть в сердцах горение.

Это вклад наш непосильный

В здравоохранение.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Шнуров записав музичне звернення до кандидатів у депутати.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Сергій Шнуров
Місце
Росія
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Тарас Бор
Тарас Бор
Все на крёстный ход,высокодуховные!Не забываем целовать иконы.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Томасанутые, у которых ПЦУ подобную молитву опубликовала ещё неделю назад, пытаются одновременно высмеивать РПЦ.
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Махно Володимир
Махно Володимир
Горелов Сергей, лапти надень и кокошник не забудь!
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