Шнуров їдко висміяв молитву РПЦ проти коронавірусу

Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров висміяв патріарха Кирила й затверджені ним молитви проти коронавірусу.
Так, на своїй сторінці в Instagram музикант опублікував вірш, в якому заявив, що молитву слід вислати до Італії та США в якості допомоги.
Сергій Шнуров
ria.ru
Далі наводимо текст вірша на мові оригіналу:
Ну теперь пройдет зараза,
Слава богу, выдыхай.
Нужно было делать сразу
Текст молитвы. Был бы хайп.
Где бессильна медицина
Есть спасение. Смысл таков, -
Это вам, блин, не вакцина,
Тут традиции веков.
Есть у нас примеров куча
В житиях отцов святых.
Пусть китайцы русский учат,
А не косят под крутых.
Посреди смертельной битвы
Не сбежишь теперь куда-то.
Посылаем текст молитвы
Мы в Италию и в Штаты.
Мы гордимся всей Россией,
Есть в сердцах горение.
Это вклад наш непосильный
В здравоохранение.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Шнуров записав музичне звернення до кандидатів у депутати.
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