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27 вересня • оновлено в 19:45
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"Шлунок горить!" Стало відомо про нові проблеми Алібасова

9.9т Читати матеріал російською

Російський продюсер Барі Алібасов продовжує мучитися через наслідки отруєння "Кротом", так як стравохід досі не може нормально приймати їжу.

Як повідомляє "Собеседник", артист скаржиться на нестерпні болі в шлунку, які не виходить нічим притупити.

"Доводиться їсти все пережоване або подрібнене. Переважно – каші! Сьогодні випив двадцять грамів горілки, не допомогло. Так і горить!" – розповів Алібасов.

У Алібасова проблеми зі шлунком після отруєння "Кротом"

У Алібасова проблеми зі шлунком після отруєння "Кротом"

instagram / alibasov_nana

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За даними видання, медики в жаху від безпечності продюсера. Адже при його діагнозі ні в якому разі не можна вживати спиртні напої, та потрібно дотримуватися найсуворішої дієти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 4 червня Алібасов отруївся засобом для прочищення труб. Його у важкому стані госпіталізували в Москві.

  • У ЗМІ 5 червня з'явилася інформація, що продюсер помер в інституті імені Скліфосовського, однак пізніше її спростували.

  • 17 червня артиста виписали з лікарні, після чого він почав активно давати коментарі ЗМІ.

  • Лікарі НДІ Скліфосовського вказали на нестикування в історії з його отруєнням, уточнивши, що це "липа".

  • У відповідь на нападки Алібасов показав копію медичної карти з інституту Скліфосовського

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Особа
Барі Алібасов
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес хвороба отруєння
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Фанфурик бояры не пробовал? Скрепное зелье,лаптеногим помогает.
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