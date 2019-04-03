Школяр кожен день носить паралізованого товариша на навчання: ось їх зворушлива історія

Користувачів соціальних мереж зворушила історія школяра з Китаю, який кожен день носить паралізованого товариша на навчання і додому. Хлопчик страждає від невиліковної хвороби м'язів і не може ходити, але його приятель допомагає йому ось вже шість років.

Історія цієї дружби зацікавила місцеву газету провінції Сичуань, спільні фотографії дітей потрапили в мережу, де відносини хлопців назвали прикладом для цілого світу.

Вперше в кінці березня про школярів з округу Кінгшень розповіла щоденна газета Sichuan Online. Хлопчиків звуть Чжан Зе та Сюй Біньяней, вони вчаться в одному класі.

Чжан Зе з чотирьох років страждає від рідкісної невиліковної хвороби м'язів. Через це захворювання хлопчик не контролює м'язи ніг і не може ходити самостійно. Проте Зе не пропускає занять в школі, і все завдяки кращому другові.

Сюй Біньяней допомагає Чжану з першого дня. Зараз хлопчики вже в шостому класі, і кожен день Сюй на плечах приносить товариша на заняття і допомагає йому переміщатися між класами. Після уроків несе його додому.

У бесіді з журналістами Чжан назвав Сюя кращим другом: "Сюй Біньяней - мій найкращий друг. Кожен день він вчиться, спілкується і грає зі мною. Я дуже вдячний йому за те, що він так піклується про мене".

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