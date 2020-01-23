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23 січня • оновлено в 15:22
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"Шкіра лущиться": 240-кілограмовий син відомого російського художника отримав сильні опіки

3.7т
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Син російського художника Нікаса Сафронова Лука Затравкін, який нещодавно застряг в унітазі літака, отримав сильні опіки.

Про це розповів сам хлопець у відео, яке опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Лука Затравкін

Лука Затравкін

Instagram @lukasafronovofficial

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Так, у соцмережі 30-річний Лука поділився роликом, у якому зізнався, що сильно обгорів на сонці.

"Зіткнувся з такою проблемою: купив крем із захистом 80, хоча зазвичай продаються не більше 50. Наніс його, пішов на пляж купатися. Виявилося, він був не водостійкий, і тепер у мене опіки, викликав лікаря, вся шкіра лущиться. А потім ще кажуть: "Морда тріснула від ненажерливості". Ні, друзі, це все від сонця", – поділився Лука.

Характерно, що ролик викликав бурхливі обговорення в мережі. Зокрема, під публікацією підписники Луки почали коментувати ситуацію:

"Шкіра лущиться": 240-кілограмовий син відомого російського художника отримав сильні опіки
"Шкіра лущиться": 240-кілограмовий син відомого російського художника отримав сильні опіки
"Шкіра лущиться": 240-кілограмовий син відомого російського художника отримав сильні опіки
"Шкіра лущиться": 240-кілограмовий син відомого російського художника отримав сильні опіки
"Шкіра лущиться": 240-кілограмовий син відомого російського художника отримав сильні опіки
"Шкіра лущиться": 240-кілограмовий син відомого російського художника отримав сильні опіки

Крім того, багато користувачів не обійшли стороною і тему зайвої ваги, порадивши Луці схуднути:

"Шкіра лущиться": 240-кілограмовий син відомого російського художника отримав сильні опіки
"Шкіра лущиться": 240-кілограмовий син відомого російського художника отримав сильні опіки
"Шкіра лущиться": 240-кілограмовий син відомого російського художника отримав сильні опіки

Нагадаємо, після того, як Лука застряг в унітазі літака, а ролик злив у мережу один з пасажирів, хлопець тяжко захворів. Як повідомляв СтарХит, у Затравкіна впав імунітет через цькування в мережі.

За порадою лікаря Лука відправився до теплої країни, щоб поправити здоров'я. Хлопець вибрав африканський Занзібар, де з ним і трапився черговий інцидент – сонячний опік.

Лука Затравкін

Лука Затравкін

Instagram @lukasafronovofficial

Лука Затравкін

Лука Затравкін

Instagram @lukasafronovofficial

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, хто такий Лука Затравкін і як він виглядав до і після набирання зайвих кілограмів.

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Автор
Анна Міхно
Особа
лука Сафронов
Місце
Росія
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