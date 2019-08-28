Шість тисяч ліхтарів і Тополя в вишиванці: як "Антитіла" влаштували шоу в Одесі

Аномальна спека, подарунок від бійців, шість тисяч ліхтарів на стадіоні "Спартак" і Тарас Тополя в вишиванці - так група "Антитіла" відсвяткувала День Незалежності.

24 серпня в Одесі відбувся вже четвертий концерт успішного стадіонного туру Hello групи "Антитіла", який проходить в підтримку нового однойменного альбому по містах України, передає прес-служба групи.

В Одесі був особливий концерт, оскільки припав на святковий день - День Незалежності. Атмосфера на стадіоні була відповідна. Багато людей на концерт прийшли у вишиванках і з жовто-блакитними прапорами. Без сюрпризів від групи не обійшлося.

На масштабну, розміром з п'ятиповерховий будинок сцену лідер гурту Тарас Тополя вийшов в дизайнерській білій вишиванці. На ній було вишито символ життя і розвитку - дерево, де елементи символізують: коріння - минуле, стовбур - сучасне, а велика крона- майбутнє. Одеських шанувальників "Антитіла" порадували, виконавши пісню "Завжди моя", яка є присвятою Україні та її захисникам.

У цей вечір на стадіоні "Спартак" панувала атмосфера єдності. Група в черговий раз продемонструвала, що "Антитіла" - більш ніж музика. Шанувальники підспівували кожній пісні. А композиція "Буде син" викликала надзвичайну реакцію. Під час роботи одночасно загорілися тисячі ліхтариків. Створився романтичний настрій.

Слід зазначити, що пісня "Буде син" з нового альбому Hello б'є рекорди за переглядами на офіційному YouTube каналі групи "Антитіла" серед пісень, які не мають відеокліпу.

"Ми задихалися спочатку від спеки, а потім від любові до людей, які прийшли. В Одесі була дуже особлива атмосфера. Можливо так вплинув піднесений настрій до Дня Незалежності, або, може, одесити просто давно чекали нас на стадіонах, може ми скучили за драйвом після Полтави. А можливо все разом. Запам'яталося як все поле синхронно в такт відривалося від землі під пісню "Ми". Такої єдності не було ніде", - прокоментував Тарас Тополя.

Група "Антитіла" також отримала подарунки від одеситів. На прес-конференцію, яка проходила перед концертом, прийшли бійці одеської 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу і військові 7-го окремого полку зв'язку.

Бійці в подяку за активну підтримку військових під час бойових дій на сході України протягом п'яти років подарували бригадний прапор і вручили групи "Антитіла" подяку.

Стадіонний тур Hello триває. 17 листопада в столиці відбудеться фінальний концерт туру. "Антитіла" всіх запрошують до Палацу Спорту.

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