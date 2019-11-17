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17 листопада • оновлено в 07:47
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Шепелев після чуток про весілля вперше офіційно показав свою пасію

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Чоловік російської співачки Жанни Фріске, яка померла від раку головного мозку, телеведучий Дмитро Шепелєв вперше офіційно показав свою кохану, дизайнерку Катерину Тулупову.

Відповідний знімок він оприлюднив на своїй сторінці в Instagram у відповідь на інформацію в мережі про майбутнє весілля.

Шепелєв і Тулупова

Шепелєв і Тулупова

7 днів

"Тут оскільки гримить новина, ніби я одружуся, вирішив у вас розпитати, як ви знайомили ваших дітей з вашими новими партнерами? У нашому з Катею випадку вийшло так, що наші діти познайомилися першими – вони ходили до одного дитячого садку. Тому, виходить, що нас з Катею познайомили наші діти. Ми ще не почали зустрічатися, а діти вже були не розлий вода. До речі, вони донині кращі друзі", – зазначив він.

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На фото Шепелєв мило поцілував Тулупову в щоку. Парочка виглядала щасливою і посміхалася на камеру.

Тут оскільки гримить новина, нібито я одружуся, вирішив у вас розпитати, як ви знайомили ваших дітей з вашими новими партнерами? У нашому з Катею випадку вийшло так, що наші діти познайомилися першими - вони ходили в один дитячий садок. Так що, виходить, що нас з Катею познайомили наші діти. Ми ще не почали зустрічатися, а діти вже були не розлий вода. До речі, вони донині кращі друзі. А у вас як?

Публікація від Дмитро Шепелєв (@dmitryshepelev)

Нагадаємо, Жанна Фріске померла 15 червня 2015 роки від раку мозку. Після смерті виконавиці Дмитро Шепелєв повністю взяв на себе виховання сина Платона.

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Особи
Дмитро Шепелєв Жанна Фріске
Тег
шоу-бизнес
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