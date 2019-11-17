Шепелев після чуток про весілля вперше офіційно показав свою пасію

Чоловік російської співачки Жанни Фріске, яка померла від раку головного мозку, телеведучий Дмитро Шепелєв вперше офіційно показав свою кохану, дизайнерку Катерину Тулупову.

Відповідний знімок він оприлюднив на своїй сторінці в Instagram у відповідь на інформацію в мережі про майбутнє весілля.

Шепелєв і Тулупова 7 днів

"Тут оскільки гримить новина, ніби я одружуся, вирішив у вас розпитати, як ви знайомили ваших дітей з вашими новими партнерами? У нашому з Катею випадку вийшло так, що наші діти познайомилися першими – вони ходили до одного дитячого садку. Тому, виходить, що нас з Катею познайомили наші діти. Ми ще не почали зустрічатися, а діти вже були не розлий вода. До речі, вони донині кращі друзі", – зазначив він.

На фото Шепелєв мило поцілував Тулупову в щоку. Парочка виглядала щасливою і посміхалася на камеру.

Нагадаємо, Жанна Фріске померла 15 червня 2015 роки від раку мозку. Після смерті виконавиці Дмитро Шепелєв повністю взяв на себе виховання сина Платона.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Раніше Шепелєва помітили на вулиці разом з Тулуповою. За словами джерел, вони вже півтора року приховують стосунки.

Пізніше з'явилася інформація, що він зробив Тулуповій пропозицію руки й серця.

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