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2 грудня • оновлено в 22:19
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Шанувальники MONATIK вручили артистові свою премію на М1 Music Awards

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Фан-клуб українського співака MONATIK "Ритмолови" вручив спеціальну нагороду артисту на церемонії нагородження М1 Music Awards.

Статуетка була вручена музиканту представниками фан-клубу і ведучими церемонії нагородження на червоній доріжці M1MA.

Шанувальники MONATIK вручили артистові свою премію на М1 Music Awards

Прес-служба

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M1 Music Awards: названі всі переможці премії

Як зізнався артист в прямому ефірі, це було вкрай несподівано і він неймовірно вдячний своєму слухачеві за таку приємну нагороду. У цей вечір артист отримав ще три статуетки на основній урочистій частині церемонії нагородження - Кращий артист, Кращий кліп і самий танцювальний трек за сингл "Кожен раз".

Шанувальники MONATIK вручили артистові свою премію на М1 Music Awards

Прес-служба

Шанувальники MONATIK вручили артистові свою премію на М1 Music Awards

Прес-служба

Шанувальники MONATIK вручили артистові свою премію на М1 Music Awards

Прес-служба

Шанувальники MONATIK вручили артистові свою премію на М1 Music Awards

Прес-служба

Шанувальники MONATIK вручили артистові свою премію на М1 Music Awards

Прес-служба

Як раніше писав OBOZREVATEL, українська премія М1 Music Awards відсвяткувала свій перший ювілей – 5 років. Традиційно виконавці в різних жанрах змагалися за перемогу в 10 номінаціях. Церемонія нагородження відбулася 30 листопада в Палаці Спорту в Києві.

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Автор
Марія Дідик
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