ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
СпортLady

/люди

"Шалено кохаємо!" Топалов зворушливо привітав Тодоренко з днем народження

1.4тЧитати матеріал російською

Російський співак Влад Топалов зворушливо привітав дружину, українську телеведучу Регіну Тодоренко із 29-им днем народження.

Відповідне послання в жартівливій формі він залишив на своїй сторінці в Instagram, побажавши нових дітей.

"Матінко моя! Друг мій рідний! З днем народження! Ти – сонце! Ти – неймовірно яскрава і гаряча планета, яка зігріває і "озеленює" все навколо і все, до чого торкається", – написав він.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов на прогулянці з сином

Регіна Тодоренко і Влад Топалов на прогулянці з сином

Instagram @ vladtopalovofficial

Топалов побажав Тодоренко бути здоровою, тому що це "питання виживання" артиста та їх спільного сина Майкла. Співак додав, що його дружина – найвеселіша людина на Землі, а її доброти і любові "вистачає на мільярди світлових років".

Новини
"Регіна вже з качалкою": Топалова присоромили за небезпечні розваги

"Я тебе шалено кохаю! Не зупиняйся ні на чому, крім мене. Нехай твій атомний реактор всередині вічно працює! Нових гостей тобі, нових ідей і, головне, нових дітей! Зі мною, я знаю, ти найщасливіша, тому бажаю тобі зберегти своє щастя! Ми з МВ тебе кохаємо і шалено тобою пишаємося! Ти – мама року, дружина року, ведуча року і жінка року для нас! Ти тільки нас кохай і годуй вчасно! А ми завжди і в усьому з тобою! Ти – крутий ведмідь! Твої тато і син", – заявив Топалов.

Тодоренко і Топалов

Тодоренко і Топалов

Instagram @ vladtopalovofficial

Матушка моя! Друг мой родной! З днем варення тебе! Сопливо- мімішного привітання не буде. Їх сьогодні у тебе досить! Все скажу особисто! А тут я хочу радіти і посміхатися! Ти сонце! Ти - неймовірно яскрава і гаряча планета, яка зігріває і "озеленює" все навколо і все, чого торкається! Будь ЗДОРОВОГО. Це головне! Це питання нашого з Майклом вижіванія😂 ти - найвеселіша людина на землі! Твоєї доброти та любові вистачає на мільярди світлових років! Блін .... все одно якось мімшно виходіт🤔😂🤦🏼♂️ Я тебе шалено люблю! Не зупиняйся ні на що, крім мене))) нехай твій атомний реактор всередині вічно працює! Нових гостей тобі, нових ідей і, головне, нових ДІТЕЙ! 😂🤪 Зі мною, я знаю, ти найщасливіша, тому бажаю тобі зберегти своє щастя! Ми з МВ тебе любимо і жахливо тобою пишаємося! Ти мама року, дружина року, провідна року і жінка року для нас !!!! Ти тільки нас люби і годуй вчасно! А ми завжди і в усьому з тобою! Ти крутий ведмідь! ♥ ️ твої тато і син! #vladtopalov # владтопалов #monstersdad # регінапутешественніца @reginatodorenko

Публікація від Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особи
Влад ТопаловРегіна Тодоренко
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнесдень народження
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel