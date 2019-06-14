"Шалено кохаємо!" Топалов зворушливо привітав Тодоренко з днем народження

Російський співак Влад Топалов зворушливо привітав дружину, українську телеведучу Регіну Тодоренко із 29-им днем народження.
Відповідне послання в жартівливій формі він залишив на своїй сторінці в Instagram, побажавши нових дітей.
"Матінко моя! Друг мій рідний! З днем народження! Ти – сонце! Ти – неймовірно яскрава і гаряча планета, яка зігріває і "озеленює" все навколо і все, до чого торкається", – написав він.
Регіна Тодоренко і Влад Топалов на прогулянці з сином
Instagram @ vladtopalovofficial
Топалов побажав Тодоренко бути здоровою, тому що це "питання виживання" артиста та їх спільного сина Майкла. Співак додав, що його дружина – найвеселіша людина на Землі, а її доброти і любові "вистачає на мільярди світлових років".
"Я тебе шалено кохаю! Не зупиняйся ні на чому, крім мене. Нехай твій атомний реактор всередині вічно працює! Нових гостей тобі, нових ідей і, головне, нових дітей! Зі мною, я знаю, ти найщасливіша, тому бажаю тобі зберегти своє щастя! Ми з МВ тебе кохаємо і шалено тобою пишаємося! Ти – мама року, дружина року, ведуча року і жінка року для нас! Ти тільки нас кохай і годуй вчасно! А ми завжди і в усьому з тобою! Ти – крутий ведмідь! Твої тато і син", – заявив Топалов.
Тодоренко і Топалов
Instagram @ vladtopalovofficial
Матушка моя! Друг мой родной! З днем варення тебе! Сопливо- мімішного привітання не буде. Їх сьогодні у тебе досить! Все скажу особисто! А тут я хочу радіти і посміхатися! Ти сонце! Ти - неймовірно яскрава і гаряча планета, яка зігріває і "озеленює" все навколо і все, чого торкається! Будь ЗДОРОВОГО. Це головне! Це питання нашого з Майклом вижіванія😂 ти - найвеселіша людина на землі! Твоєї доброти та любові вистачає на мільярди світлових років! Блін .... все одно якось мімшно виходіт🤔😂🤦🏼♂️ Я тебе шалено люблю! Не зупиняйся ні на що, крім мене))) нехай твій атомний реактор всередині вічно працює! Нових гостей тобі, нових ідей і, головне, нових ДІТЕЙ! 😂🤪 Зі мною, я знаю, ти найщасливіша, тому бажаю тобі зберегти своє щастя! Ми з МВ тебе любимо і жахливо тобою пишаємося! Ти мама року, дружина року, провідна року і жінка року для нас !!!! Ти тільки нас люби і годуй вчасно! А ми завжди і в усьому з тобою! Ти крутий ведмідь! ♥ ️ твої тато і син! #vladtopalov # владтопалов #monstersdad # регінапутешественніца @reginatodorenko
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Регіна Тодоренко народила первістка 5 грудня 2018 року від Влада Топалова.
Спочатку новоспечених батьків розкритикували за те, що вони тримали в секреті подробиці.
Незабаром вони все ж перервали мовчання: Топалов розповів про те, як почуває себе в ролі батька.
Слідом за ним про пологи інтригуюче заговорила і новоспечена мама Регіна.
Через кілька місяців після пологів пара розкрила ім'я малюка. Його назвали Михайлом (Майклом) на честь батька Топалова. Самі ж батьки називають сина Майклом.
Пізніше Тодоренко зізналася, що хоче народити ще і дівчинку.
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