"Шалено кохаємо!" Топалов зворушливо привітав Тодоренко з днем народження

Російський співак Влад Топалов зворушливо привітав дружину, українську телеведучу Регіну Тодоренко із 29-им днем народження.

Відповідне послання в жартівливій формі він залишив на своїй сторінці в Instagram, побажавши нових дітей.

"Матінко моя! Друг мій рідний! З днем народження! Ти – сонце! Ти – неймовірно яскрава і гаряча планета, яка зігріває і "озеленює" все навколо і все, до чого торкається", – написав він.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов на прогулянці з сином Instagram @ vladtopalovofficial

Топалов побажав Тодоренко бути здоровою, тому що це "питання виживання" артиста та їх спільного сина Майкла. Співак додав, що його дружина – найвеселіша людина на Землі, а її доброти і любові "вистачає на мільярди світлових років".

"Я тебе шалено кохаю! Не зупиняйся ні на чому, крім мене. Нехай твій атомний реактор всередині вічно працює! Нових гостей тобі, нових ідей і, головне, нових дітей! Зі мною, я знаю, ти найщасливіша, тому бажаю тобі зберегти своє щастя! Ми з МВ тебе кохаємо і шалено тобою пишаємося! Ти – мама року, дружина року, ведуча року і жінка року для нас! Ти тільки нас кохай і годуй вчасно! А ми завжди і в усьому з тобою! Ти – крутий ведмідь! Твої тато і син", – заявив Топалов.

Тодоренко і Топалов Instagram @ vladtopalovofficial

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