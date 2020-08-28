Сестри з Рівненської області заспівали українську пісню в TikTok і стали популярними

Сестри з Рівненської області стали популярними в TikTok.

Двоюрідні сестри із села Городок Рівненської області Дарина Кривицька та Мирослава Столярець заспівали українську пісню в соцмережі TikTok і стали популярними.

Як йдеться у відеоматеріалі видання "Бабель" на Facebook, дівчата виконали а капела композицію "Ой там, на горі", яка набрала 1,3 млн переглядів (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Дівчата зізналися, що не очікували здобути такої популярності без музичної освіти. Після першого успіху вони продовжили записувати українські пісні в своєму акаунті.

"Людям подобалося. Вони хотіли ще, ще і ще. І досі просять", – додали сестри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський журнал Forbes вперше склав рейтинг зірок соціальної мережі TikTok, які найбільше заробили на монетизації свого контенту.

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