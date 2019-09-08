Серьога публічно зізнався Україні в любові і попросив громадянство

Білоруський співак Сергій Пархоменко, відомий як репер Серьога та виконавець Поліграф ШарікOFF заявив, що хоче отримати українське громадянство.

Своїм рішенням він поділився в ефірі третього випуску шоу "Танці з зірками".

"Я недавно прийняв рішення - отримати український паспорт. Україна для мене - це свобода. Я хочу бути тут, серед цих людей. Це моя земля. Мені тут добре. Тут я зустрів жінку, яка народила мені двох прекрасних синів", - сказав артист .

Як раніше писав OBOZREVATEL, Серьога буде вчитися в Харківському національному аерокосмічному університеті "ХАІ". 13 серпня артист подав документи на факультет літакобудування і повідомив про це в Instagram.

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