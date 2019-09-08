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9 вересня • оновлено в 11:04
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Серьога публічно зізнався Україні в любові і попросив громадянство

10.2т Читати матеріал російською

Білоруський співак Сергій Пархоменко, відомий як репер Серьога та виконавець Поліграф ШарікOFF заявив, що хоче отримати українське громадянство.

Своїм рішенням він поділився в ефірі третього випуску шоу "Танці з зірками".

Серьога публічно зізнався Україні в любові і попросив громадянство
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"Я недавно прийняв рішення - отримати український паспорт. Україна для мене - це свобода. Я хочу бути тут, серед цих людей. Це моя земля. Мені тут добре. Тут я зустрів жінку, яка народила мені двох прекрасних синів", - сказав артист .

Як раніше писав OBOZREVATEL, Серьога буде вчитися в Харківському національному аерокосмічному університеті "ХАІ". 13 серпня артист подав документи на факультет літакобудування і повідомив про це в Instagram.

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Тема
Танці з зірками
Особа
Сергій Пархоменко ("Серьога")
Тег
Танці з зірками
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Исаев Максим
Исаев Максим
Ну, после слова "рэпер" сомнений в интеллектуальном уровне пОциента не возникло...
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
И в чем проблема? Хочет, пусть получает. Ему что, запрещают?
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Хоршие люди нам нужны. Добро пожаловать !
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Владимирович Владимир, Безмозглый наркоман СэрГей у вас считается хорошЫм человеком? Да забирайте, г..на не жалко.
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