Сенсація! Королева Єлизавета II записала звернення через коронавірус – сенсація

Королева Великобританії Єлизавета II записала звернення до народу у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Так, трансляція відеозвернення відбудеться 5 квітня о 20.00 за місцевим часом на британських телеканалах. Про це повідомляє видання Royal Central.

Єлизавета II

Зазначається, що це буде третє телевізійне звернення королеви за всі 68 років її правління. В останній раз Єлизавета II виходила в телеефір у 2012 році після смерті королеви-матері.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у 71-річного принца Чарльза в Великобританії виявили коронавірус COVID-19. У зв'язку з цим його дружина Камілла також пройшла тестування на вірус – він виявився негативним. Зараз пара знаходиться на самоізоляції в маєтку в Шотландії.

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