Російський гуморист і продюсер Семен Слєпаков записав саркастичну пісню про коронавірус. Композицію під назвою "Вірусна" він зіграв разом з цілим ансамблем, який підспівував йому по відеозв'язку.

Відео комік опублікував на своєму Youtube-каналі (Щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

Скріншот з відео

Автор пропонує коронавірусу відстати від громадян і відправитися в те місце, де він і був "народжений", зайнятися контролем гніву і сходити до психолога.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика!

"Краща пісня, слухаю на повторі", "Семен, ти супер. Хоч трохи гумору в наші похмурі дні", "Без лайки ніяк?", "Клас! Хоч щось позитивне на цю тему", "Більше дев'ятьох не збиратися. Гарна робота! Дякую!", - коментують пісню в мережі.

Зазначимо, що одну з пісень, яку комік виконав раніше, назвали "гімном на довгі роки", а самого Слепакова - провидцем.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Семен Слєпаков записав саркастичну пісню до Міжнародного жіночого дня. Пісню від імені дівчини, яка вимагає подарунків, походу в кіно і пропозиції від коханого, він оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

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