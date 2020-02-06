З голими грудьми та пальцем у роті: Селена Гомес знялася у відвертій фотосесії

Популярна американська співачка Селена Гомес знялася у фотосесії для Dazed, яку західні ЗМІ назвали найвідвертішою за всю її кар'єру.

Так, на сміливих знімках поп-зірка позувала в провокаційних боді з дуже глибоким декольте, засвітивши оголені груди. А також у спокусливих сукнях. Відповідні кадри були опубліковані на офіційному сайті видання.

Селена Гомес Фото: dazeddigital.com

Селена Гомес Фото: dazeddigital.com

Також Гомес дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла про свої проблеми зі здоров'ям. Як відомо, у 2012 році Селені поставили діагноз – вовчак. А у 2017-му вона перенесла операцію з пересадки нирки. Співачка заявила, що не шкодує про те, що їй довелося пережити.

Селена Гомес Фото: dazeddigital.com

"Я маю на увазі, що хотіла б, щоб певні речі зі мною не траплялися. Але без них я не стала б голосом для тих людей, які змушені були пройти через такі ж випробування", – сказала вона.

Селена Гомес Фото: dazeddigital.com

Селена Гомес Фото: dazeddigital.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Селена Гомес зіткнулася з хвилею критики, коли публіка почала помічати, що вона набирає зайву вагу.

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