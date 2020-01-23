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23 січня • оновлено в 12:21
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"Сексуальна": українська телеведуча блиснула великими грудьми в купальнику

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Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик похвалилася розкішною фігурою в купальнику.

Знімком, зробленим під час відпочинку на Мальдівах, зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Лілія Ребрик

Лілія Ребрик

Instagram @liliia.rebrik

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"Як вам це вдається?" Ліля Ребрик вразила формою після пологів

Так, на фото Ребрик позує на пляжі в білосніжному купальнику з глибоким вирізом і накидці в тон.

Примітно, що ефектний купальник акцентував увагу на пишних грудях телеведучої, а також підкреслив стрункі ноги.

Шанувальники прийшли в захват від спокусливого кадру Лілії. У коментарях фанати почали засипати зірку компліментами:

"Соковита", "Богиня", "Просто красуня", "Ідеальне фото", "Сексуальна дівчина".

"Сексуальна": українська телеведуча блиснула великими грудьми в купальнику
"Сексуальна": українська телеведуча блиснула великими грудьми в купальнику
"Сексуальна": українська телеведуча блиснула великими грудьми в купальнику
"Сексуальна": українська телеведуча блиснула великими грудьми в купальнику
"Сексуальна": українська телеведуча блиснула великими грудьми в купальнику
"Сексуальна": українська телеведуча блиснула великими грудьми в купальнику

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лілія Ребрик поділилася секретами зваблення чоловіків, які допомагають їй зберігати теплі відносини в родині.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Лілія Ребрик
Місце
Україна
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Гоша Злой
Гоша Злой
ну, если больше ничем блеснуть не получилось....)
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