"Сексуальна": українська телеведуча блиснула великими грудьми в купальнику

Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик похвалилася розкішною фігурою в купальнику.

Знімком, зробленим під час відпочинку на Мальдівах, зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Лілія Ребрик Instagram @liliia.rebrik

Так, на фото Ребрик позує на пляжі в білосніжному купальнику з глибоким вирізом і накидці в тон.

Примітно, що ефектний купальник акцентував увагу на пишних грудях телеведучої, а також підкреслив стрункі ноги.

Шанувальники прийшли в захват від спокусливого кадру Лілії. У коментарях фанати почали засипати зірку компліментами:

"Соковита", "Богиня", "Просто красуня", "Ідеальне фото", "Сексуальна дівчина".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лілія Ребрик поділилася секретами зваблення чоловіків, які допомагають їй зберігати теплі відносини в родині.

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