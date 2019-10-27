Головна Новини
27 жовтня • оновлено в 12:00
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Секс з молодою вовчицею": Дизель шоу захопили мережу пародією на пісню Винника

2.5т Читати матеріал російською

У новому випуску "Дизель шоу" коміки зробили пародію на пісню Олега Винника "Молода вовчиця" і захопили мережу. Так, артисти заспівали про те, як живеться провідницям в українських потягах.

Відео опублікували на офіційному Youtube-каналі шоу.

'Секс з молодою вовчицею': Дизель шоу захопили мережу пародією на пісню Винника
Новини
"На день народження вождя!" Соколова помітила радянський нюанс в скандалі з хором Верьовки
"Тихо заходжу в плацкарт. Кому тут ще не спиться? Хто ще не пробував секс з молодою вовчицею?", - заспівали актори.

"Супер! Ви найкращі!", "Найкраще у світі шоу", "Який класний випуск! Супер!", "Люблю українські потяги", "Ваше шоу краще за всіх", "Про залізницю - супер!", - пишуть в мережі .

'Секс з молодою вовчицею': Дизель шоу захопили мережу пародією на пісню Винника
'Секс з молодою вовчицею': Дизель шоу захопили мережу пародією на пісню Винника
'Секс з молодою вовчицею': Дизель шоу захопили мережу пародією на пісню Винника
'Секс з молодою вовчицею': Дизель шоу захопили мережу пародією на пісню Винника
'Секс з молодою вовчицею': Дизель шоу захопили мережу пародією на пісню Винника
'Секс з молодою вовчицею': Дизель шоу захопили мережу пародією на пісню Винника
'Секс з молодою вовчицею': Дизель шоу захопили мережу пародією на пісню Винника

Як раніше писав OBOZREVATEL, новий випуск "Дизель шоу" не сподобався шанувальникам гумористичної програми. Так, вони залишили в мережі безліч негативних коментарів, зазначивши, що раніше виступи коміків їм подобалися більше.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Олег Винник
Місце
Україна
Тег
Дизель Шоу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
4
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel