'Секс з молодою вовчицею': Дизель шоу захопили мережу пародією на пісню Винника

У новому випуску "Дизель шоу" коміки зробили пародію на пісню Олега Винника "Молода вовчиця" і захопили мережу. Так, артисти заспівали про те, як живеться провідницям в українських потягах.

Відео опублікували на офіційному Youtube-каналі шоу.

"Тихо заходжу в плацкарт. Кому тут ще не спиться? Хто ще не пробував секс з молодою вовчицею?", - заспівали актори.

"Супер! Ви найкращі!", "Найкраще у світі шоу", "Який класний випуск! Супер!", "Люблю українські потяги", "Ваше шоу краще за всіх", "Про залізницю - супер!", - пишуть в мережі .

Як раніше писав OBOZREVATEL, новий випуск "Дизель шоу" не сподобався шанувальникам гумористичної програми. Так, вони залишили в мережі безліч негативних коментарів, зазначивши, що раніше виступи коміків їм подобалися більше.

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