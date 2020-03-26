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26 березня • оновлено в 15:00
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Секс-символ "Кварталу" Сопонару вразила мережу фото в мокрому купальнику

6.5т
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Актриса студії "Квартал 95", зірка КВН і "Ліги Сміху", а також учасниця проекту "Жіночий Квартал" Ірина Сопонару показала сексуальне струнке тіло в мокрому купальнику.

Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Секс-символ "Кварталу" вразила мережу фото в мокрому купальнику

Good vibes only💙

Публікація від Irina Soponaru (@irinasoponaru)

"Вау! Видно, як ти кайфуєш від життя, а позитиву скільки на фото", "Найкраща", "Ти дуже гарненька", "Дуже гарне фото", "Красиво виглядаєте. І будьте здорові і щасливі", - коментують фото в мережі.

Секс-символ "Кварталу" вразила мережу фото в мокрому купальнику
Секс-символ "Кварталу" вразила мережу фото в мокрому купальнику
Секс-символ "Кварталу" вразила мережу фото в мокрому купальнику

Як раніше писав OBOZREVATEL, зірка студії "Квартал 95" і актриса проекту "Жіночий Квартал" Олена Кравець зізналася, що втомилася від тих, на які вони жартують в "Вечірньому кварталі".

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Автор
Марія Дідик
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