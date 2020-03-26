Секс-символ "Кварталу" вразила мережу фото в мокрому купальнику

Актриса студії "Квартал 95", зірка КВН і "Ліги Сміху", а також учасниця проекту "Жіночий Квартал" Ірина Сопонару показала сексуальне струнке тіло в мокрому купальнику.

Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Вау! Видно, як ти кайфуєш від життя, а позитиву скільки на фото", "Найкраща", "Ти дуже гарненька", "Дуже гарне фото", "Красиво виглядаєте. І будьте здорові і щасливі", - коментують фото в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, зірка студії "Квартал 95" і актриса проекту "Жіночий Квартал" Олена Кравець зізналася, що втомилася від тих, на які вони жартують в "Вечірньому кварталі".

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