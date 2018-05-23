Впала на принца Гаррі: розкрито секрет королівського фото Меган Маркл

Зоряний фотограф Алексі Любомирські, який робив офіційні весільні фотографії принца Гаррі і Меган Маркл , розповів Daily Mail, що йому знадобилося всього три хвилини, щоб зробити унікальний пам'ятний кадр.

На чорно-білому знімку Меган не дивиться в кадр, а її рука зависла в повітрі. Як виявилося, Меган впала на ноги Гаррі.

Принц Гаррі і Меган Маркл Фото: instagram.com/kensingtonroyal

"На цей знімок мені дали всього 3,5 хвилини. Так як все відбувалося згідно суворого розклада. Це був один з тих чарівних моментів, коли все встає на свої місця. Я сказав Гаррі і Меган сісти на сходи. І раптом Меган впала на ноги Гаррі, вони розсміялися, і це був потрібний для мене момент. Вони були дуже виснажені, думали, що фотосесія закінчена, але я зробив кадр ", - поділився Алексі Любомирські, учень Маріо Тестіно (улюблений фотограф принцеси Діани).

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Меган Маркл вперше після королівського весілля вийшла в світ і нагадала образ, який в 2012 році продемонструвала Кейт Міддлтон .