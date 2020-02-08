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9 лютого • оновлено в 03:13
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Знову вагітна? Сєдокова заінтригувала дивним зізнанням. Відео

1.6т
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Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе та працює в Росії, зробила дивне зізнання в мережі, заявивши, що вагітна.

Один із фоловерів артистки в Instagram в коментарях до її посту запитав: "Знову вагітна?" На це співачка лаконічно написала: "Так".

Жодних подальших коментарів від неї щодо цього не було, тому не відомо, жартувала вона чи ні.

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"Без трусів сидить": Сєдокову розгромили через відверте фото

Анна Сєдокова

Анна Сєдокова

У пості, під яким стався діалог, Сєдокова опублікувала фото з аеропорту й написала: "Сьогодні був неймовірний день, а завтра буде ще краще! Таке сталося!!! Але не можу поки сказати".

Знову вагітна? Сєдокова заінтригувала дивним зізнанням. Відео

Скріншот

Знову вагітна? Сєдокова заінтригувала дивним зізнанням. Відео

Скріншот

У наступній публікації співачка показала нового члена сім'ї. Вона опублікувала відео зі своїм хлопцем, баскетболістом Янісом Тіммою, і щеням (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

"Знайомтеся, наш c Янісом син MАМВА. Ласкаво просимо в свою сім'ю, ми тебе шалено любимо. Ми його так довго чекали і такий складний шлях пройшли, але він з нами!" – написала Анна.

Нагадаємо, у Сєдокової ростуть троє дітей від різних чоловіків. У її коханого Яніса є син від ексдружини.

І я знаю, що це не за правилами ИНСТА! Але через хвилини дві, я піднімуся в небо на своєму літаку і буду шалено пишатися собою і своїми людьми! Сьогодні був неймовірний день, а завтра будемо ще краще! Таке сталося !!!!! Але не можу поки сказати !!! А ще, поки я буду летіти, моя команда знімає крутий лукбук нової колекції @lastory_store Там такі речі! Я спеціально завтра зробила дуже маленькі ціни в нашому магазині в авіапарку в @trend_island, щоб всі хто мріяв змогли легко і невимушено здійснити свої мрії! Ціни від 2000 рублів. На найкрутіші позиції 5000! І це буде так круто, якщо ви все заберете собі І нам нічого не залишите 😂 Ось ці світшоти як на мене теж будуть, вони з новою правила колекції і ціна 8500, але з усього два, так що поспішайте. Я в цілому дуже багато змінила в @lastory_store! Обіцяю ставати доступнішою і якісніше з кожним днем! Я пишаюся своєю командою! Пишаюся своєю сім'єю, яка з кожним днем стає більше !!!!! Усе ! Я злітаю !!!!!!!!! Кохаю !!! Ps І в стаканчику не кава 😂 Є, що відзначити 🤗😂❤️

Публікація від ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Знайомтеся, наш c @ janis.timma син MAMBA 🐾 Ласкаво просимо в свою сім'ю, ми тебе шалено любимо ❤️❤️❤️ Наш каліфорнійський хлопець) Ми його так довго чекали і такий складний шлях пройшли, але він з нами !!!!! І тепер у нього навіть інстр є @mambabully, тому що у мене вже весь телефон в його фото ❤️ Thank you @bossykennels for ours news family member , we are super excited 🤩 І спасибі @ bully.land, що допомогли нам його знайти! У нас починається нова сторінка в житті і наша сім'я стає більше! І обіцяю вам це тільки початок 😂❤️ Люблю тебе @ janis.timma сильно сильно! Найважливіше для мене бачити щастя в твоїх очах ❤️

Публікація від ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова поділилася з шанувальниками пікантним знімком. Однак його відразу ж розкритикували в мережі. На фото співачка позувала в БДСМ-вбранні з батогом у руках.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Богдана Васильченко
Особа
Анна Сєдокова
Місце
Росія
Теги
Instagram вагітність видео фотографии шоу-бизнес
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