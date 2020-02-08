Знову вагітна? Сєдокова заінтригувала дивним зізнанням. Відео

Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе та працює в Росії, зробила дивне зізнання в мережі, заявивши, що вагітна.

Один із фоловерів артистки в Instagram в коментарях до її посту запитав: "Знову вагітна?" На це співачка лаконічно написала: "Так".

Жодних подальших коментарів від неї щодо цього не було, тому не відомо, жартувала вона чи ні.

Анна Сєдокова

У пості, під яким стався діалог, Сєдокова опублікувала фото з аеропорту й написала: "Сьогодні був неймовірний день, а завтра буде ще краще! Таке сталося!!! Але не можу поки сказати".

Скріншот

Скріншот

У наступній публікації співачка показала нового члена сім'ї. Вона опублікувала відео зі своїм хлопцем, баскетболістом Янісом Тіммою, і щеням (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

"Знайомтеся, наш c Янісом син MАМВА. Ласкаво просимо в свою сім'ю, ми тебе шалено любимо. Ми його так довго чекали і такий складний шлях пройшли, але він з нами!" – написала Анна.

Нагадаємо, у Сєдокової ростуть троє дітей від різних чоловіків. У її коханого Яніса є син від ексдружини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова поділилася з шанувальниками пікантним знімком. Однак його відразу ж розкритикували в мережі. На фото співачка позувала в БДСМ-вбранні з батогом у руках.

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