Сєдокова потрапила в скандал через роман з одруженим чоловіком: чим погрожують співачці

Російська адвокатка Катерина Гордон продовжила звинувачувати співачку Анну Сєдокову в романі з її колишнім чоловіком Сергієм Жоріним, попри те, що друга заявила – між ними нічого не було.

Так, Гордон на своїй сторінці в Instagram опублікувала пост, в якому заявила, що співачка "забрехалася". За словами адвокатки, вона може надати громадськості інші підтвердження роману Седокової з Жоріним. Однак їй не хочеться "ставати однією з людей, яких вона не поважає".

Катерина Гордон і Анна Сєдокова

"Тут Аня Сєдокова розкричалася через моє інтерв'ю "Алена, блин!". Аня, ну включили не те фото, ну знайдуть ваші зізнання про стерті коліна, якщо треба. Ви хочете, щоб я розповіла все докладніше? Я можу, тільки це не треба ні мені, ні вам. Сподіваюся, ви тоді забрали всі ваші креми з нашої на той момент ванної. І, до речі, окрема подяка за всі зібрані вами плітки про те, з ким і як я спала, які ви розповіли Сергію. Давайте, я вбережу вас від попадання в рубрику #забрехалася, і не стану публікувати переписки в дусі тих людей, яких я за це не поважаю ", – заявила Гордон.

Сергій Жорін і Анна Сєдокова

До речі, Сєдокова раніше заявляла, що звинувачення Гордон – "маячня". І опублікувала у своїх Instagram-сторіз пост з аргументами на свій захист.

"Катерина в черговій передачі розповідає, яка я жахлива жінка. Така маячня! Я не полінувалася й перегорнула всі свої фотографії. Дивіться це те ж фото, яке вона представила в шоу. "Кращі джинси-бойфренди справжнього бойфренда", – написала я, стоячи в джинсах свого хлопця. І це моя квартира, мій плінтус. Мій живіт і джинси іншої людини. Ви впевнені, що Сергій Жорін влізе в такий розмір джинсів?", – сказала Анна.

Анна Сєдокова Фото: instagram/annasedokova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Катерина Гордон заявила, що, поки вона була вагітна, її чоловік, зірковий адвокат Сергій Жорін, зраджував їй з Анною Сєдоковою.

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