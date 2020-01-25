Сєдокова ледь прикрила великі груди коротким топом: гаряче фото

Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе і працює в Росії, виставила напоказ пишні груди.

Так, пікантним знімком артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Анна Седокова Instagram @annasedokova

На фотографії Анна позує в чорних облягаючих лосинах і короткому топі з глибоким вирізом, який підкреслив пишні груди зірки. Крім того, знімок Сєдокова зробила з незвичного ракурсу, ще більше акцентувавши увагу на спокусливому декольте.

"Сьогодні у мене був спортивний ранок і спільне тренування в компанії яскравої, харизматичної і дуже спортивної дівчини – Тіни Канделакі. Все, що було до неї, можна забути. Тільки сьогодні я відчула всі м'язи попи, преса, і одночасно прокачала своє ставлення до тренувань ", – підписала фото співачка.

Анна Сєдокова Instagram @annasedokova

Анна Сєдокова Instagram @annasedokova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова поділилася з шанувальниками пікантним знімком. Однак його відразу ж розкритикували в мережі. На фото співачка позувала в БДСМ-наряді і з батогом у руках.

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