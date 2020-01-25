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25 січня • оновлено в 05:23
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Сєдокова ледь прикрила великі груди коротким топом: гаряче фото

1.1т
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Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе і працює в Росії, виставила напоказ пишні груди.

Так, пікантним знімком артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Анна Седокова

Анна Седокова

Instagram @annasedokova

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"Шалено сексуальна": Сєдокова вразила шанувальників пікантним фото

На фотографії Анна позує в чорних облягаючих лосинах і короткому топі з глибоким вирізом, який підкреслив пишні груди зірки. Крім того, знімок Сєдокова зробила з незвичного ракурсу, ще більше акцентувавши увагу на спокусливому декольте.

"Сьогодні у мене був спортивний ранок і спільне тренування в компанії яскравої, харизматичної і дуже спортивної дівчини – Тіни Канделакі. Все, що було до неї, можна забути. Тільки сьогодні я відчула всі м'язи попи, преса, і одночасно прокачала своє ставлення до тренувань ", – підписала фото співачка.

Анна Сєдокова

Анна Сєдокова

Instagram @annasedokova

Анна Сєдокова

Анна Сєдокова

Instagram @annasedokova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова поділилася з шанувальниками пікантним знімком. Однак його відразу ж розкритикували в мережі. На фото співачка позувала в БДСМ-наряді і з батогом у руках.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Анна Сєдокова
Місце
Україна
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Писали бы как есть,не украинская пивичка а роцийская давалка)))))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Эта сосалка обрезов уже не знает что сделать что бы спонсора найти))))))))все чуркам она уже не интересна по саунам перевозили))))
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Это ккто?
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