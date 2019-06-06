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Щось з обличчям: українська співачка-перебежчіца повернулася до Києва

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Народна артистка України Таїсія Повалій, яка є завсідником гучних російських заходів, повернулася до Києва.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, що було знято в Маріїнському парку (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Київ, Маріїнський парк. Беру участь в проекті до 130-річчя видатної поетеси Анни Ахматової", – підписала вона.

Таїсія Повалій у Києві

Таїсія Повалій у Києві

Кадр з відео

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На відео Повалій стоїть із серйозним обличчям на тлі пам'ятника Ахматової перед камерами. Вона вбралася в чорну сукню. Багато хто порадів, що Повалій повернулася з Москви, а також заявили, що вона виглядає молодо.

"Таїсія, вас вже без проблем пускають в Україну?", "Як же вас не забороняють в Києві? Ви ж в Росії працюєте", "Така серйозна і дуже красива", – написали в мережі.

Щось з обличчям: українська співачка-перебежчіца повернулася до Києва
Щось з обличчям: українська співачка-перебежчіца повернулася до Києва
Щось з обличчям: українська співачка-перебежчіца повернулася до Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, Повалій часто дивує шанувальників зовнішніми змінами. Нещодавно в мережі її не впізнали, а єдине, чим фоловери змогли її ідентифікувати – це голос.

Пізніше артистка нарвалася на шквал критики. У коментарях до однієї з фотографій помітили, що у неї "сиплеться штукатурка". А 6 червня український політтехнолог навіть змушений був підписати під фотографією, що це саме вона, тому що впізнати артистку було складно.

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Особи
Таїсія ПовалійАнна Ахматова
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
шоу-бизнес
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