"Щось не так? Виїжджайте!" Волочкова публічно "прогнулася" перед Путіним

Одіозна російська прима-балерина Анастасія Волочкова заявила, що всі, кому не подобається путінська влада, можуть виїхати за кордон.

Таке висловлювання пролунало в інтерв'ю "Ехо Москви". "А скажіть, будь ласка, вам погано в цій країні живеться? Ось вам зараз краще живеться, ніж жилося раніше? Чи раніше було краще, до президента Путіна? От скажіть? Хочете сказати, що щось не так. Мої хороші. Всі, кому тут не так, вставайте і виїжджайте в інші країни. Живіть там", — наголосила вона.

При цьому артистка запевнила, що Путін нібито заслуговує на повагу як президент, бо "тримає країну".

Анастасія Волочкова "Дни.ру"

"...Він за неї бореться, він обстоює честь країни. Іноді він робить так, що людям дає зрозуміти — якщо є якісь санкції, то треба не президента звинувачувати, що він нас позбавив сиру якогось або з-за кордону щось не прийшло. Так, на місці людей треба об'єднатися і сказати: "Так, ми — сильна Росія, бо Росія і сильна своїм духом". Тому говорити — поважати..." — відповіла вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2019 року Анастасія Волочкова заявила, що залишається жити на Мальдівах, а приїздитиме в Росію лише у рамках "творчої необхідності".

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