Що відзначають 19 вересня: прикмети на свято Михайлове чудо

У суботу, 19 вересня православна церква відзначає свято Михайлове чудо. Ця дата присвячена спогаду про перше чудо архангела Михайла, коли святий з'явився під час нападу язичників на храм в Хонех. В Україні також відзначається День фармацевта.

За народним календарем в цей день існують також певні заборони, а прикмети розкажуть, якою буде погода найближчим часом. Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

День святого Михайла або Михайлове чудо

Архангел Михайло згадується ще в Старому Завіті. Саме він стоїть на чолі війська Божого. За переказами, архангел переконав ангелів боротися в ім'я Господа Бога з дияволом. Військо Боже святкувало перемогу: біси були навіки вигнані в пекло.

Свято Михайлове чудо присвячене подіям, що мали місце в IV столітті. Так, в Хонех у Фрігії (зараз територія Туреччини) жив християнин на ім'я Архип. Чоловік вирощував німу доньку і гаряче молився Богу про її зцілення.

Одного разу під час молитви до нього з'явився архангел Михаїл і сповістив про цілюще джерело: якщо дівчина вип'є води з нього, то зможе говорити. Так і сталося. Тоді чоловік спорудив на честь архангела Михайла храм поблизу джерела, де служив сам більше 60 років. До храму приходили люди: послухати проповіді Архипа, випити святої води, зцілитися і прийняти християнство.

День фармацевтичного працівника України

День фармацевтичного працівника встановлений Указом Президента України № 1128/99 від 7 вересня 1999 року.

Щорічно в третю суботу вересня понад 350 тисяч представників цієї галузі промисловості України відзначають своє професійне свято.

Наразы фармацевтичні підприємства України виробляють лікарські засоби майже всіх лікарських форм (тверді, рідкі, порошкоподібні). Основними групами продукції є серцево-судинні препарати, анальгетики, вітаміни, засоби для лікування респіраторної, ендокринної та шлунково-кишкової системи, а також антибіотики.

Прикмети на 19 вересня

Листя осики падають горілиць – до холодної зими; виворотом догори – до теплої.

Наполовину виворотом, наполовину особою – зима очікується помірна.

Береза жовтіє спочатку знизу – пізно весна прийде, зверху – ранньою буде.

Якщо до Михайлового чуда листя з дерев ще не сиплються – до холодної зими.

Що не можна робити 19 вересня:

У цей день заборонено лаятися, лихословити, провокувати конфлікти.

Заборонено важко працювати: великим гріхом вважається сіяти, орати, викопувати овочі, рубати дрова, виконувати "брудну" домашню роботу.

Викидати їжу зі столу – вважається, що це може спричинити бідність.

Мити голову – це загрожує "змиванням розуму".

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