Кулеба з дітьми потрапив у жахливу ДТП: що відомо про його сім'ю

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом із двома синами – Тимофієм і Єлисеєм – у неділю, 24 листопада, потрапив у аварію. Що відомо про сім'ю чиновника?

Так, крім Тимофія і Єлисея, які перебувають зараз у лікарні у важкому стані, Кулеба з дружиною Наталією виховують ще двох дітей – сина Давида і дочку Лею.

Микола Кулеба та Володимир Зеленський Цензор.НЕТ

Відомо, що старший син Миколи, Тимофій, який наразі в реанімації, закінчив Київський університет ім. Т. Шевченка. Там же він і працював деякий час після завершення навчання.

Однак зараз, як вдалося з'ясувати, хлопець працює в одній зі столичних вебстудій, яка займається розробкою сайтів і seo-просуванням. На своїй сторінці в соцмережі Тимофій часто ділиться новинами, які відбуваються в їхній компанії.

Тимофій Кулеба Facebook

Що стосується дочки Кулеби, 21-річної Леї, то в 2016 році дівчина здобула диплом у КІМ ім. Р.М. Глієра, факультет естрадного вокалу. І в 2017 році Лея вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого, на факультет організації театральної справи.

Лея Кулеба Facebook

Втім, незважаючи на навчання, дочка Кулеби вже встигла і попрацювати. Так, спочатку Лея була операторкою кол-центру взаємодопомоги "Врятуємо Україну", потім – офіціанткою в ресторані у Вишневому. Правда, дівчина не довго затримувалася на своїх роботах – всього чотири місяці.

Лея Кулеба Facebook

Крім цього, за плечима Леї постановка трьох мюзиклів, є досвід написання сценаріїв, режисерської роботи і організації заходів.

Лея Кулеба Facebook

Також відомо, що дочка Кулеби входить до складу музичного гурту.

Лея Кулеба Facebook

Лея Кулеба Facebook

Лея Кулеба Facebook

Лея Кулеба Facebook

Лея Кулеба Facebook

Щодо дружини Кулеби Наталії, то на особистій сторінці жінки дуже багато постів, присвячених церкві і допомозі людям.

Наталія Кулеба Facebook

Зокрема, Наталія була позначена на публікаціях християнської церкви "Філадельфія" і пастора християнської євангельської церкви "Добра Звістка".

Наталія Кулеба Facebook

Наталія Кулеба Facebook

Наталія Кулеба Facebook

Наталія Кулеба Facebook

Наталія Кулеба Facebook

Наталія Кулеба Facebook

Наталія Кулеба Facebook

Про те, що сім'я Кулеби пов'язана з церквою, говорить і той факт, що дочка Лея підписана на сторінку пастора Євангелічної церкви:

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 листопада уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом зі своїми двома синами потрапив у аварію в селищі Чабани під Києвом. Він перебуває в лікарні у важкому стані.

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