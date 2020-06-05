Що сталося з відомими в СРСР дітьми-акторами. Фото

Багато артистів стали популярними ще дітьми. Але зі славою впоралися не всі – деякі закінчили свою кар'єру під гнітом популярності або ж просто обрали інший шлях.

Про те, як склалося життя акторів, які прославилися в юному віці пише Оsssr.ru.

Наталя Гусєва

Виконавиця ролі Аліси, мешканки мегаполісу майбутнього, яка збігом обставин перемістилася в минуле на кілька десятків років, Наталя Гусєва, після виходу фільму прокинулася знаменитою. Але, вона вирішила вибрати інший шлях. Вивчившись на вірусолога, Гусєва зробила собі кар'єру в цій сфері, вийшла заміж, народила дочку

Оsssr.ru

Федір Стуков

Роль Тома Сойєра проклала тоді ще зовсім дитині шлях у велике кіно. Зараз чоловік пробує себе в ролі режисера і продюсера.

Оsssr.ru

Дмитро Йосифов

Виконавець ролі Буратіно в однойменному фільмі Дмитро Йосифов після успіху на телеекранах вирішив продовжити кар'єру актора, паралельно вивчився на режисера. Зараз відомий в першу чергу як кліпмейкер і постановник різних реаліті-шоу.

Оsssr.ru

Світлана Ступак

Ступак прославилася, коли зіграла Пеппі Довгу Панчоху, але пізніше вона пішла іншим шляхом. Дівчина стала ветеринаром, а зараз веде тихе і спокійне життя.

Оsssr.ru

Тетяна Проценко

Ще одна героїня фільму "Буратіно", яка зіграла там одну з головних ролей синьоволосої дівчинки Мальвіни. Після успіху кіно, вирішила продовжити кар'єру актриси, але отримавши важку травму, їй довелося зав'язати з кар'єрою в кіно.

Оsssr.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше білоруський блогер Максим Мирович розповів про вісім фільмів, які були заборонені в СРСР.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!