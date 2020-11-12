Що отримає Меланія Трамп після розлучення з чоловіком: ЗМІ розкрили деталі

У випадку розлучення з 45-м президентом США Дональдом Трампом, його дружина Меланія може отримати близько 50 млн доларів компенсації після розділу майна.

Також при ній залишаться всі її активи і бізнес, зокрема, створений вже в шлюбі з Трампом ювелірний бренд. Про це пише Mirror.

За інформацією ЗМІ, коли Меланія виходила заміж за Дональда Трампа, вона підписала вигідний для нього шлюбний контракт, деталі якого достеменно невідомі. Однак в 2016 році, під час президентської кампанії, Меланія вирішила його переглянути і змінити на свою користь.

Юристи, які займаються шлюборозлучними процесами, вже почали рахувати, скільки ж перша леді може отримати після розлучення. Отже, після розриву відносин з Трампом, Меланія претендуватиме на:

Близько 50 мільйонів доларів компенсації;

Всі її активи залишаться при ній;

Загальний син Меланії і Дональда Трампів – 14-річний Беррон – залишиться з матір'ю, а батько буде його повністю забезпечувати;

Також за Беррона залишається і право спадщини.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили про те, що Меланія Трамп планує подати на розлучення з Дональдом Трампом відразу після того, як він повністю передасть повноваження президента Джо Байдену, котрий отримав перемогу на виборах. Разом пара прожила 15 років.

Раніше OBOZREVATEL також писав про те, як президент США Дональд Трамп познайомився з Меланією.