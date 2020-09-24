Що не можна робити на Артамона Змійовика: прикмети і свята 25 вересня

25 вересня 2020 року православні християни відзначають свято на честь перенесення мощей праведного Симеона Верхотурського. За народним календарем святкують Артемона Змійовика.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.

Святкування на честь перенесення мощей праведного Симеона Верхотурського

Праведник Симеон Верхотурський народився на початку XVII століття в європейській частині Росії, в сім'ї благочестивих дворян. Подвижник багато мандрував, але частіше жив на цвинтарі села Меркушинське недалеко від міста Верхотур'я (Пермський край), у всьому проявляв стриманість.

Він багато молився про зміцнення віри у жителів Сибіру. Помер в 1642 році, коли йому було 35 років. У 1692 році жителі села Меркушинське виявили нетлінне тіло праведника, ім'я якого вони вже забули. Від мощей стали відбуватися численні зцілення.

День Артамона Змійовика

У цей день вшановується пам'ять священномученика Автонома (Артамона), який в IV столітті служив єпископом в Італії. Проповідник навернув до християнства стільки язичників, що утворилася велика громада. Імператор Діоклетіан, що заохочував гоніння на християн, наказав схопити Автонома, але святитель зник і продовжував проповідувати. Одного разу новонавернені зруйнували ідольське капище, а язичники в знак помсти напали на храм і вбили святого Автонома.

У народі священномученика прозвали змійовиком, оскільки вважалося, що в день його пам'яті змії низками повзуть з полів у ліси, готуючись піти під землю, щоб перечекати зиму. Інші назви свята – "Артамон", "Артамонів день", "Зміїний день".

Прикмети на 25 вересня

Якщо в цей день сонячно – до ясної погоди.

Йде дощ – до затяжної зими.

Грім гримить – до теплої осені.

Дерева вже без листя – до ранньої зими.

Змія або вже заповзли в будинок – на щастя.

Багато жолудів на дубі – буде тепла зима і родюче літо.

Що не можна робити 25 вересня

За народними прикметами 25 вересня не варто ходити в ліс. Це небезпечно – вас може вкусити змія.

Дата не дуже підходить для початку серйозних справ, краще відпочити від активних дій і присвятити себе зміцненню наявних позицій.

Якщо ви вирішили постригтися, то похід в перукарню краще відкласти.

Не рекомендується в цей день займатися посадкою рослин.

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