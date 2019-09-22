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22 вересня • оновлено в 12:00
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"Щира любов": Тодоренко захопила мережу зворушливими фото з сином

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Українська ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, показала зворушливе фото з сином.

На ньому вона лежала на газоні і тримала малюка в руках. Фото Тодоренко розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Щира любов": Тодоренко захопила мережу зворушливими фото з сином
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"Так виглядає щастя", "Так мило", "Самий солодкий поцілунок", "Наймиліше фото за всю історію Instagram", "Найулюбленіші", "Щира любов", - пишуть в мережі.

"Щира любов": Тодоренко захопила мережу зворушливими фото з сином
"Щира любов": Тодоренко захопила мережу зворушливими фото з сином
"Щира любов": Тодоренко захопила мережу зворушливими фото з сином
"Щира любов": Тодоренко захопила мережу зворушливими фото з сином

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Регіна Тодоренко
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Это которая развлекает русских??Она знает то...украинский?
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