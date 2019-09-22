"Щира любов": Тодоренко захопила мережу зворушливими фото з сином

Українська ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, показала зворушливе фото з сином.

На ньому вона лежала на газоні і тримала малюка в руках. Фото Тодоренко розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Так виглядає щастя", "Так мило", "Самий солодкий поцілунок", "Наймиліше фото за всю історію Instagram", "Найулюбленіші", "Щира любов", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

5 грудня Регіна народила первістка від Влада Топалова.

Через декілька місяців після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова. Самі ж батьки називають сина Майклом.

У травні 2019 року Регіна розповіла, що вони з Владом мають намір пишно відсвяткувати весілля.

3 липня в Сорренто, Італія, відбулося пишне весілля, на якому були присутні багато гостей. Пізніше в мережі показали фото з довгоочікуваної урочистості.

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