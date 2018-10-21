''Ще веселі й щасливі'': з'явилося останнє відео з Поплавською

У мережі показали останні моменти з акторами "Дизель Шоу" перед трагічною поїздкою в автобусі, який потрапив у смертельну ДТП під Києвом по дорозі зі Львова.

Відповідний ролик знімав учасник трупи Олег Іваниця (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).На його сторінці в описі сказано, що актори відправляються в тур по Україні й не тільки.

"Сьогодні Луцьк, завтра Львів. Друзі, якщо ви знаєте якісь особливо неймовірно-чудово-унікальні місця, обов'язково пишіть. Екскурсійна підгрупа "Дизель Шоу" по можливості відвідає об'єкт, зафільмує і ще раз прославить ваше місто", - було сказано в описі про плани "Дизель Шоу".

Він зафільмував актрису Марину Поплавську, яка усміхалася, а вже через деякий час загинула в аварії. Іваниця показав автобус з "лежачими місцями", на якому вони їхали. Ролик ще раз опублікували на сторінці my03space Instagram.

"Все ще веселі і щасливі. "Дизель Шоу". Показують автобус, в якому загинула Марина Поплавська. Якби вона не їхала попереду з водієм, може бути, і вижила б", - сказано в описі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом автобус з акторами гумористичного "Дизель Шоу" вранці 20 жовтня потрапив в аварію, загинула відома актриса Марина Поплавська, ще двоє акторів були госпіталізовані. 21 жовтня відбулася церемонія прощання з Поплавською.