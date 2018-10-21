''Ще веселі й щасливі'': з'явилося останнє відео з Поплавською

У мережі показали останні моменти з акторами "Дизель Шоу" перед трагічною поїздкою в автобусі, який потрапив у смертельну ДТП під Києвом по дорозі зі Львова.
Відповідний ролик знімав учасник трупи Олег Іваниця (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).На його сторінці в описі сказано, що актори відправляються в тур по Україні й не тільки.
"Сьогодні Луцьк, завтра Львів. Друзі, якщо ви знаєте якісь особливо неймовірно-чудово-унікальні місця, обов'язково пишіть. Екскурсійна підгрупа "Дизель Шоу" по можливості відвідає об'єкт, зафільмує і ще раз прославить ваше місто", - було сказано в описі про плани "Дизель Шоу".
Осінь! Тур по Україні і не тільки). Сьогодні Луцьк, завтра Львів. Друзі, если ви добре там, де якісь особливо-Неймовірно-чудово-Унікальні місця, обов`язкових пишіть. Екскурсійна підгрупа Дизель Шоу при возможности відвідає об'єкт, зафільмує і ще раз уславіть ваше и без того уславлених місто) # олегіваніца # дізельшоу # тур # концерт # луцьк # львів @marina_dizelshow @bulitka # монтажвдвіжущемсяавтобусе
Він зафільмував актрису Марину Поплавську, яка усміхалася, а вже через деякий час загинула в аварії. Іваниця показав автобус з "лежачими місцями", на якому вони їхали. Ролик ще раз опублікували на сторінці my03space Instagram.
"Все ще веселі і щасливі. "Дизель Шоу". Показують автобус, в якому загинула Марина Поплавська. Якби вона не їхала попереду з водієм, може бути, і вижила б", - сказано в описі.
Все ще веселі і щасливі Дизель Шоу .... Показують автобус в якому сьогодні загинула Поплавська Марина Францівна .... Якби вона не їхала попереду поруч з водієм то може бути і вижила як і інші ... АЛЕ прийшла година Марини повернутися додому на Небеса ... Нам залишається тільки тут на Землі молитися, пам'ятати, любити її ... # марінапоплавская # Поплавська # дізельшоу # актриса # учитель # Україна # росія # київ # самара # житомир # левів
Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом автобус з акторами гумористичного "Дизель Шоу" вранці 20 жовтня потрапив в аварію, загинула відома актриса Марина Поплавська, ще двоє акторів були госпіталізовані. 21 жовтня відбулася церемонія прощання з Поплавською.