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''Ще веселі й щасливі'': з'явилося останнє відео з Поплавською

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У мережі показали останні моменти з акторами "Дизель Шоу" перед трагічною поїздкою в автобусі, який потрапив у смертельну ДТП під Києвом по дорозі зі Львова.

Відповідний ролик знімав учасник трупи Олег Іваниця (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).На його сторінці в описі сказано, що актори відправляються в тур по Україні й не тільки.

"Сьогодні Луцьк, завтра Львів. Друзі, якщо ви знаєте якісь особливо неймовірно-чудово-унікальні місця, обов'язково пишіть. Екскурсійна підгрупа "Дизель Шоу" по можливості відвідає об'єкт, зафільмує і ще раз прославить ваше місто", - було сказано в описі про плани "Дизель Шоу".

Новини
Смертельна ДТП з Поплавською: озвучено можливу причину аварії

Осінь! Тур по Україні і не тільки). Сьогодні Луцьк, завтра Львів. Друзі, если ви добре там, де якісь особливо-Неймовірно-чудово-Унікальні місця, обов`язкових пишіть. Екскурсійна підгрупа Дизель Шоу при возможности відвідає об'єкт, зафільмує і ще раз уславіть ваше и без того уславлених місто) # олегіваніца # дізельшоу # тур # концерт # луцьк # львів @marina_dizelshow @bulitka # монтажвдвіжущемсяавтобусе

Публікація від Олег Іваниця (@o_ivanitsa)

Він зафільмував актрису Марину Поплавську, яка усміхалася, а вже через деякий час загинула в аварії. Іваниця показав автобус з "лежачими місцями", на якому вони їхали. Ролик ще раз опублікували на сторінці my03space Instagram.

"Все ще веселі і щасливі. "Дизель Шоу". Показують автобус, в якому загинула Марина Поплавська. Якби вона не їхала попереду з водієм, може бути, і вижила б", - сказано в описі.

Все ще веселі і щасливі Дизель Шоу .... Показують автобус в якому сьогодні загинула Поплавська Марина Францівна .... Якби вона не їхала попереду поруч з водієм то може бути і вижила як і інші ... АЛЕ прийшла година Марини повернутися додому на Небеса ... Нам залишається тільки тут на Землі молитися, пам'ятати, любити її ... # марінапоплавская # Поплавська # дізельшоу # актриса # учитель # Україна # росія # київ # самара # житомир # левів

Публікація від Публічний Людина (@ my03space)

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом автобус з акторами гумористичного "Дизель Шоу" вранці 20 жовтня потрапив в аварію, загинула відома актриса Марина Поплавська, ще двоє акторів були госпіталізовані. 21 жовтня відбулася церемонія прощання з Поплавською.

Особа
Марина Поплавська
Місце
Україна
Об'єкти
ДТПДизель Шоу
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Озерова Аделина
Озерова Аделина
Дуже,дужее шкода Мариночку! Нехай Господь прихистить її душу!
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Марине- Царствие Небесное!!! и земля пухом! очень жаль что так произошло...трагедия...Соболезнования родным и близким...
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Tkachenko Dmitrij
Tkachenko Dmitrij
Влад Жирнов, само пошло!
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