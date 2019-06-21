Ще один український комік іде у політику зі "Слугою народу"

Керівник студії "Мамахохотала" Роман Грищук подав документи до ЦВК на участь у позачергових виборах до Верховної Ради від партії "Слуга народу" президента України Володимира Зеленського.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, уточнивши, що залишив заявку на сайті політсили і його відібрали серед інших кандидатів.

Роман Грищук йде у політику

"Друзі, у мене великі новини. Я йду в народні депутати. Зараз у країні склалися унікальні умови — вперше за багато років відкрилося вікно можливостей для людей не з системи. Я залишив заявку на сайті партії "Слуга Народу" — описав біографію, досягнення і бачення того, що я можу зробити. Мене відібрали і вчора подали до ЦВК мою кандидатуру по 222 округу. у мене за спиною немає адмінресурсу і договірних, але є репутація, принципи і команда однодумців. Упевнений, що мої шанси пройти до Ради цілком реальні та я зможу щось змінити", — написав він.

Роман Грищук Facebook

Грищук уточнив, що народився у Києві, де прожив усе життя. У Солом'янському районі була перша орендована квартира і перший маленький офіс студії "Мамахохотала". Саме тому він зібрався балотуватися від 222 округу.

Він також додав, що у Києві можна спостерігати точкову забудову, стихійну торгівлю, зношений громадський транспорт, запарковані вулиці, жахливу рекламу. "Всі ці проблеми можна вирішити. І якщо їх досі не вирішують, отже це комусь вигідно. Але мені — та іншим киянам — вигідно жити у зручному місті", — сказав він.

"Бачу два напрямки роботи. На окрузі я використовуватиму всі доступні народному депутату кошти для того, щоб зробити життя на Солом'янці комфортнішим для людей. Як член парламенту я зобов'язуюся підтримувати курс на розвиток України: євроінтеграційні реформи, прозорість державних фінансів, електронну демократію. Планую зосередитися на проблемах освіти, екології та молодіжної політики. Про свої конкретні плани та програму розповім окремим постом", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

9 червня партія "Слуга народу" провела з'їзд, на якому озвучили імена перших 100 кандидатів до Верховної Ради.

Стало відомо, що за мажоритарними округами від партії Зеленського до парламенту підуть двоє журналістів телеканалу "1+1" Олександр Дубинський і Ольга Василевська-Смагляк.

Телеведучого і ресторатора Миколу Тищенка, який має намір балотуватися на дострокових виборах до Верховної Ради, запідозрили у тому, що він купив собі місце у партії "Слуга народу".

До списків "Слуги народу" потрапила також блогерка з Криму Ліза Богуцька, яка збила насмерть п'яного пішохода.

У партії також засвітилася тусівниця з Києва Ірина Панченко, однак після розмов про те, що вона купила місце, дівчину виключили з політсили.

Читайте у нашому матеріалі, хто йде по мажоритарних округах від "Слуги народу".

Також у ЗМІ з'явилася інформація, що на вибори від партії зібрався комік із "Кварталу 95" Артем Гагарін.

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