Ще один шоумен зібрався в Раду за Зеленським

Український ведучий Олександр Скічко заявив, що збирається брати участь у позачергових виборах до Верховної Ради від пропрезидентської партії "Слуга народу".
Скічко повідомив у своєму зверненні в Instagram, що збирається балотуватися у нардепи мажоритарником по своєму округу в Черкаській області.
"Сьогодні були оприлюдненні списки мажоритарників від партії "Слуга народу" і тепер я можу офіційно сказати, що я йду в політику. Я йду представляти свою рідну Черкащину", - запевнив Сашко і одразу пояснив, чому прийняв для себе таке рішення.
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Elle.ua
"Я іду в політику, тому що мені набридло. Набридло слухати порожні обіцянки політиків кожні 5 років. Набридло їздити по розбитим дорогам. І головне, мені набридло чути, як мої друзі хочуть виїхати до іншої країни, обговорюють, куди краще поїхати заробляти, тому що в Україні жити неможливо. Я вважаю, що ми втрачаємо нашу державу, а мені цього дуже не хочеться. Я вважаю, що в Україні сьогодні переломний момент. Вперше президентом стала людина не з системи", - сказав він у своєму зверненні.
Уявляєте Скічко у Раді?
колаж
За його словами, незважаючи на те, що 73% у другому турі проголосували за Володимира Зеленського, Верховна Рада не хоче голосувати за його ініціативам, не хоче навіть їх розглядати. "Я вважаю, що це пряма неповага до його виборцям і всій Україні. Я вірю в нашого президента, я вірю в партію "Слуга народу" і я вірю в те, що ви нас підтримаєте," - додав у своєму відеозверненні Скічко.
Дійсно, в списку кандидатів в одномандатних округах по Черкаській області від "Слуги народу" є Скічко. Він буде балотуватися в 197 окрузі.
Телеведучий народився 28 квітня 1991 року у Черкасах. Закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю "Міжнародна економіка". Наразі він член наглядової ради заводу з ремонту та будівництва пасажирських вагонів. Ведучий програми "Зірковий шлях" на ТРК "Україна". Співпрацює із благодійними фондами "Обираємо майбутнє разом", "Таблеточки", "Квітна", "ManusDei".
Як повідомляв OBOZREVATEL,
кілька днів тому керівник студії "Мамахохотала" Роман Грищук подав документи до ЦВК на участь у позачергових виборах до Верховної Ради від партії "Слуга народу" президента України Володимира Зеленського.
9 червня партія "Слуга народу" провела з'їзд, на якому озвучили імена перших 100 кандидатів до Верховної Ради.
Стало відомо, що за мажоритарними округами від партії Зеленського до парламенту підуть двоє журналістів телеканалу "1+1" Олександр Дубинський і Ольга Василевська-Смагляк.
Телеведучого і ресторатора Миколу Тищенка, який має намір балотуватися на дострокових виборах до Верховної Ради, запідозрили у тому, що він купив собі місце у партії "Слуга народу".
До списків "Слуги народу" потрапила також блогерка з Криму Ліза Богуцька, яка збила насмерть п'яного пішохода.
У партії також засвітилася тусівниця з Києва Ірина Панченко, однак після розмов про те, що вона купила місце, дівчину виключили з політсили.
Читайте у нашому матеріалі, хто йде по мажоритарних округах від "Слуги народу".
Також у ЗМІ з'явилася інформація, що на вибори від партії зібрався комік із "Кварталу 95" Артем Гагарін.
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