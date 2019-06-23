Ще один шоумен зібрався в Раду за Зеленським

Український ведучий Олександр Скічко заявив, що збирається брати участь у позачергових виборах до Верховної Ради від пропрезидентської партії "Слуга народу".

Скічко повідомив у своєму зверненні в Instagram, що збирається балотуватися у нардепи мажоритарником по своєму округу в Черкаській області.

"Сьогодні були оприлюдненні списки мажоритарників від партії "Слуга народу" і тепер я можу офіційно сказати, що я йду в політику. Я йду представляти свою рідну Черкащину", - запевнив Сашко і одразу пояснив, чому прийняв для себе таке рішення.

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"Я іду в політику, тому що мені набридло. Набридло слухати порожні обіцянки політиків кожні 5 років. Набридло їздити по розбитим дорогам. І головне, мені набридло чути, як мої друзі хочуть виїхати до іншої країни, обговорюють, куди краще поїхати заробляти, тому що в Україні жити неможливо. Я вважаю, що ми втрачаємо нашу державу, а мені цього дуже не хочеться. Я вважаю, що в Україні сьогодні переломний момент. Вперше президентом стала людина не з системи", - сказав він у своєму зверненні.

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За його словами, незважаючи на те, що 73% у другому турі проголосували за Володимира Зеленського, Верховна Рада не хоче голосувати за його ініціативам, не хоче навіть їх розглядати. "Я вважаю, що це пряма неповага до його виборцям і всій Україні. Я вірю в нашого президента, я вірю в партію "Слуга народу" і я вірю в те, що ви нас підтримаєте," - додав у своєму відеозверненні Скічко.

Дійсно, в списку кандидатів в одномандатних округах по Черкаській області від "Слуги народу" є Скічко. Він буде балотуватися в 197 окрузі.

Телеведучий народився 28 квітня 1991 року у Черкасах. Закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю "Міжнародна економіка". Наразі він член наглядової ради заводу з ремонту та будівництва пасажирських вагонів. Ведучий програми "Зірковий шлях" на ТРК "Україна". Співпрацює із благодійними фондами "Обираємо майбутнє разом", "Таблеточки", "Квітна", "ManusDei".

Як повідомляв OBOZREVATEL,

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