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8 січня • оновлено в 13:04
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"Ще б гола вийшла на Різдво": Бледанс розгромили за відвертий купальник на святі

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Російську актрису Евеліну Бледанс розкритикували через відверте вбрання, в якому зірка з'явилася на святкуванні Різдва.

Так, на своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала нове відео, на якому показала, як вона відзначає Різдво.

Евеліна Бледанс

Евеліна Бледанс

Instagram @bledans

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"Секс-бомба": 50-річна Бледанс виставила напоказ пишні форми у відвертому купальнику

У кадрі Бледанс з'явилася у відвертому зеленому купальнику. Разом з актрисою на відео також можна помітити і російського співака Шуру.

"Привезла валізу тайських фруктів і засмагу, щоб порадувати своїх друзів. А у вас як пройшло?",підписала відео Евеліна.

Втім, шанувальників обурив зовнішній вигляд актриси, і вони засипали її негативними коментарями:

"Ще б гола вийшла на Різдво": Бледанс розгромили за відвертий купальник на святі
"Ще б гола вийшла на Різдво": Бледанс розгромили за відвертий купальник на святі
"Ще б гола вийшла на Різдво": Бледанс розгромили за відвертий купальник на святі
"Ще б гола вийшла на Різдво": Бледанс розгромили за відвертий купальник на святі
"Ще б гола вийшла на Різдво": Бледанс розгромили за відвертий купальник на святі
"Ще б гола вийшла на Різдво": Бледанс розгромили за відвертий купальник на святі
"Ще б гола вийшла на Різдво": Бледанс розгромили за відвертий купальник на святі

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Евеліна Бледанс роздяглася перед камерою на відпочинку. Зірка показала фото, на якому позувала в купальнику, закидаючи, як в голлівудських фільмах, волосся назад.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Анна Міхно
Особа
Евеліна Бледанс
Місце
Росія
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