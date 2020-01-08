"Ще б гола вийшла на Різдво": Бледанс розгромили за відвертий купальник на святі

Російську актрису Евеліну Бледанс розкритикували через відверте вбрання, в якому зірка з'явилася на святкуванні Різдва.

Так, на своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала нове відео, на якому показала, як вона відзначає Різдво.

Евеліна Бледанс Instagram @bledans

У кадрі Бледанс з'явилася у відвертому зеленому купальнику. Разом з актрисою на відео також можна помітити і російського співака Шуру.

"Привезла валізу тайських фруктів і засмагу, щоб порадувати своїх друзів. А у вас як пройшло?", – підписала відео Евеліна.

Втім, шанувальників обурив зовнішній вигляд актриси, і вони засипали її негативними коментарями:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Евеліна Бледанс роздяглася перед камерою на відпочинку. Зірка показала фото, на якому позувала в купальнику, закидаючи, як в голлівудських фільмах, волосся назад.

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