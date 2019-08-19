Сара Нетаньягу: як виглядає дружина прем'єр-міністра Ізраїлю

19 серпня дружина прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу Сара влаштувала скандал у літаку "Ель-Аль", яким вони летіли до Києва. Спочатку жінка відчитала пілота за те, що той нібито не вітав її належним чином, а потім під час урочистої церемонії з хлібом-сіллю кинула на землю шматок короваю.

60-річна річна Сара — третя дружина Нетаньягу. Вони разом уже 28 років. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як виглядає жінка.

Дружину Нетаньягу нерідко звинувачують у тому, що вона втручається в політику, а та часто потрапляє в скандальні історії.

Сара Нетаньягу є донькою відомого ізраїльського письменника, педагога і фахівця з Біблії Шмуеля Бен-Арци. Раніше вона підробляла стюардесою, коли вчилася на психолога.

Зустріч із майбутнім чоловіком трапилася в аеропорту Амстердама: Сара просто збила з ніг Беньяміна, тоді ще просто перспективного політика, в магазині duty free.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Беньямін Нетаньягу вперше за 20 років прибув в Україну з державним візитом. Напередодні він заявив, що має намір обговорити з президентом України Володимиром Зеленським створення зони вільної торгівлі, пенсійну угоду та інші питання, які зміцнять відносини між державами.

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