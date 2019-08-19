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Сара Нетаньягу: як виглядає дружина прем'єр-міністра Ізраїлю

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19 серпня дружина прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу Сара влаштувала скандал у літаку "Ель-Аль", яким вони летіли до Києва. Спочатку жінка відчитала пілота за те, що той нібито не вітав її належним чином, а потім під час урочистої церемонії з хлібом-сіллю кинула на землю шматок короваю.

60-річна річна Сара — третя дружина Нетаньягу. Вони разом уже 28 років. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як виглядає жінка.

Сара Нетаньягу: як виглядає дружина прем'єр-міністра Ізраїлю
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Донька скандального Добкіна зібралася в політику: як вона виглядає

Дружину Нетаньягу нерідко звинувачують у тому, що вона втручається в політику, а та часто потрапляє в скандальні історії.

Сара Нетаньягу: як виглядає дружина прем'єр-міністра Ізраїлю
Сара Нетаньягу: як виглядає дружина прем'єр-міністра Ізраїлю

Сара Нетаньягу є донькою відомого ізраїльського письменника, педагога і фахівця з Біблії Шмуеля Бен-Арци. Раніше вона підробляла стюардесою, коли вчилася на психолога.

Сара Нетаньягу: як виглядає дружина прем'єр-міністра Ізраїлю
Сара Нетаньягу: як виглядає дружина прем'єр-міністра Ізраїлю
Сара Нетаньягу: як виглядає дружина прем'єр-міністра Ізраїлю

Зустріч із майбутнім чоловіком трапилася в аеропорту Амстердама: Сара просто збила з ніг Беньяміна, тоді ще просто перспективного політика, в магазині duty free.

Сара Нетаньягу: як виглядає дружина прем'єр-міністра Ізраїлю
Сара Нетаньягу: як виглядає дружина прем'єр-міністра Ізраїлю
Сара Нетаньягу: як виглядає дружина прем'єр-міністра Ізраїлю
Сара Нетаньягу: як виглядає дружина прем'єр-міністра Ізраїлю
Сара Нетаньягу: як виглядає дружина прем'єр-міністра Ізраїлю

Як повідомляв OBOZREVATEL, Беньямін Нетаньягу вперше за 20 років прибув в Україну з державним візитом. Напередодні він заявив, що має намір обговорити з президентом України Володимиром Зеленським створення зони вільної торгівлі, пенсійну угоду та інші питання, які зміцнять відносини між державами.

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Беньямін Нетаньягу
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Х*ево она выглядит!
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