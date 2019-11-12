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14 листопада • оновлено в 20:33
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"Самовпевнений гів*юк": Тодоренко розповіла про першу зустріч із Топаловим

11.6т
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Українська телеведуча Регіна Тодоренко зізналася, що під час знайомства її майбутній чоловік Влад Топалов справив на неї негативне враження.

Про це вона розповіла під час інтерв'ю ЖВЛ, відео оприлюднено в YouTube-каналі (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

За словами Тодоренко, це сталося на виставі "Заклади дружину в ломбард", де майбутня солодка парочка брала участь як актори.

Тодоренко і Топалов в ресторані

Тодоренко і Топалов в ресторані

instagram.com/reginatodorenko

"Неприємний, звісно, хлопець якийсь. Сидить там собі в кутку, пихатий... Зрозуміло, самовпевнений гів*юк", – згадала перші відчуття телеведуча.

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Вона зазначила, що пізніше Топалов почав надсилати повідомлення, пісні й навіть вірші, після чого закрутився бурхливий роман.

Тодоренко і Топалов

Тодоренко і Топалов

instagram.com/reginatodorenko

"Кілька місяців я трималася. А потім усе: він підкорив моє серце, душу, закохав мене в себе. Ось тепер не відпускаю досі", – усміхнулася Тодоренко.

Надалі стосунки Тодоренко й Топалова почали розвиватися стрімко. Скоро з'явилися звістки про вагітність, пологи, парочка зіграла розкішне весілля в Італії. Як зізналася телеведуча, урочистість була "камерною" – 70 найближчих гостей.

Тодоренко і Топалов одружилися

Тодоренко і Топалов одружилися

instagram.com/reginatodorenko

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Регіна Тодоренко Влад Топалов
Місце
Україна
Теги
Відносини шоу-бизнес
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Вспоминала, как давала Идиоту- г@внюку. На спектакле подставляла Чтоб унять свою тоску.
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