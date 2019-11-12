"Самовпевнений гів*юк": Тодоренко розповіла про першу зустріч із Топаловим

Українська телеведуча Регіна Тодоренко зізналася, що під час знайомства її майбутній чоловік Влад Топалов справив на неї негативне враження.
Про це вона розповіла під час інтерв'ю ЖВЛ, відео оприлюднено в YouTube-каналі (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).
За словами Тодоренко, це сталося на виставі "Заклади дружину в ломбард", де майбутня солодка парочка брала участь як актори.
Тодоренко і Топалов в ресторані
instagram.com/reginatodorenko
"Неприємний, звісно, хлопець якийсь. Сидить там собі в кутку, пихатий... Зрозуміло, самовпевнений гів*юк", – згадала перші відчуття телеведуча.
Вона зазначила, що пізніше Топалов почав надсилати повідомлення, пісні й навіть вірші, після чого закрутився бурхливий роман.
Тодоренко і Топалов
instagram.com/reginatodorenko
"Кілька місяців я трималася. А потім усе: він підкорив моє серце, душу, закохав мене в себе. Ось тепер не відпускаю досі", – усміхнулася Тодоренко.
Надалі стосунки Тодоренко й Топалова почали розвиватися стрімко. Скоро з'явилися звістки про вагітність, пологи, парочка зіграла розкішне весілля в Італії. Як зізналася телеведуча, урочистість була "камерною" – 70 найближчих гостей.
Тодоренко і Топалов одружилися
instagram.com/reginatodorenko
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 грудня Регіна народила первістка від Влада Топалова.
Через декілька місяців після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова. Самі ж батьки називають сина Майклом.
У травні 2019 року Регіна розповіла, що вони з Владом мають намір пишно відсвяткувати весілля.
3 липня в Сорренто, Італія, відбулося пишне весілля, на якому були присутні багато гостей. Пізніше в мережі показали фото з довгоочікуваної урочистості.
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