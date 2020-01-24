Самбурська посвітила грудьми і відповіла на злісний випад

Актриса Настасья Самбурська показала нову фотографію у мережі і, в черговий раз наразившись на дискусію, відповіла на злісний випад передплатника.
У своєму Instagram-акаунті співачка виклала фотографію, яка її саму привела у захват.
"Той чудовий момент, коли ліпиться все! І букети від улюблених глядачів, після вистави # охотанамужчін в Москві, і сукня від @ruzanna_gukasyan, і чокер від @rushev, і капелюх @liagureeva і навіть вимикач на стіні чудовий, чи не так, мої спостережні кошенята ", - написала Самбурська.
Втім, в коментарях один з фоловерів написав, що Самбурська, мовляв, спеціально намагається залучити аудиторію за допомогою своїх грудей.
"А цицьками спеціально світити щоб аудиторію залучити?)" – задав питання передплатник.
Однак сама актриса дала хльостку відповідь.
"Дитинко, ну ось виростуть твої цицьки і будеш ними розпоряджатися. Ти тільки не переймайся, якщо не виростуть)" – написала Настасья Самбурська.
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