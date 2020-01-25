Самбурська показала на фото, як відкачує жир на попі

Зірка серіалу "Універ" Настасья Самбурська вирішила пройти процедуру з видалення жиру на п'ятій точці.

У сторіс свого Instagram -аккаунта актриса поділилася відповідними фотографіями і розповіла подробиці.

"Ось цей чарівний апарат виробляє певні маніпуляції – там, під ковдрою, я вам не покажу – я дійсно користуюсь послугами з легкого зменшення жиру на попі", - сказала Самбурська.

Як повідомлялося раніше, співачка вирішила взяти участь у страшній депресивної фотосесії.

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