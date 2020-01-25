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25 січня • оновлено в 19:05
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Самбурська після сексуальних трусів показала моторошно депресивні фото

1.1т
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Актриса Настасья Самбурки, яка раніше розповіла про пошук найбільш сексуальних трусів, вирішила влаштувати депресивну фотосесію.

У своєму Instagram-акаунті Самбурська опублікувала фотографії, які, за її словами, відображають настрій співачки.

"Трошки пофотографувались і зловили мій настрій зі @slav_no Яка більше подобається ???" – написала вона.

Самбурська після сексуальних трусів показала моторошно депресивні фото
Самбурська після сексуальних трусів показала моторошно депресивні фото
Самбурська після сексуальних трусів показала моторошно депресивні фото
Самбурська після сексуальних трусів показала моторошно депресивні фото
Самбурська після сексуальних трусів показала моторошно депресивні фото

Раніше Самбурська посвітила грудьми на фотографії, після чого їй довелося вступити в дискусію з передплатниками.

Крім того, вона підкорила мережу своїм пікантним фото в купальнику з відпочинку на Балі.

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