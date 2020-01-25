Самбурська після сексуальних трусів показала моторошно депресивні фото

Актриса Настасья Самбурки, яка раніше розповіла про пошук найбільш сексуальних трусів, вирішила влаштувати депресивну фотосесію.
У своєму Instagram-акаунті Самбурська опублікувала фотографії, які, за її словами, відображають настрій співачки.
"Трошки пофотографувались і зловили мій настрій зі @slav_no Яка більше подобається ???" – написала вона.
Раніше Самбурська посвітила грудьми на фотографії, після чого їй довелося вступити в дискусію з передплатниками.
Крім того, вона підкорила мережу своїм пікантним фото в купальнику з відпочинку на Балі.
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