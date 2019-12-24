"Сама собі не вірю": Ходченкова вперше прокоментувала роман зі Слєпаковим

Російська актриса Світлана Ходченкова вперше прокоментувала чутки про свій роман з російським гумористом Семеном Слєпаковим.

Так, у новому інтерв'ю для журналу OK! артистка зізналася, що чутки про романтичні стосунки зі Слєпаковим з'явилися після того, як вони були ведучими на одному із заходів.

Світлана Ходченкова Телепрогромма.про

"Кожен раз, коли зустрічають публічних людей, помічають, що вони сидять поруч десь на заході або щось ведуть разом, — все, у них вже роман. З Семеном ми були ведучими на заході, після чого, власне, і з'явилися всі ці чутки. Боже мій, я коментую щось, сама собі не вірю ... На жодній фотографії нас немає разом з Молочниковим, з яким ми туди разом прийшли: його всюди відрізали — і залишилися тільки ми з Семеном. І розумієш, все, відразу у нас зі Слєпаковим роман", — говорить Світлана.

Семен Слєпаков gazeta.a42.ru

На питання журналіста, чи спілкується актриса зі Слєпаковим, Ходченкова відповіла:

"Ми обговорили наш гіпотетичний роман, посміялися".

Світлана Ходченкова КП

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Семена Слєпакова і Світлану Ходченкову помітили в Ермітажі, де вони цілувалися і обіймалися.

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