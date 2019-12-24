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24 грудня • оновлено в 10:20
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"Сама собі не вірю": Ходченкова вперше прокоментувала роман зі Слєпаковим

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Російська актриса Світлана Ходченкова вперше прокоментувала чутки про свій роман з російським гумористом Семеном Слєпаковим.

Так, у новому інтерв'ю для журналу OK! артистка зізналася, що чутки про романтичні стосунки зі Слєпаковим з'явилися після того, як вони були ведучими на одному із заходів.

Світлана Ходченкова

Світлана Ходченкова

Телепрогромма.про

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"Кожен раз, коли зустрічають публічних людей, помічають, що вони сидять поруч десь на заході або щось ведуть разом, — все, у них вже роман. З Семеном ми були ведучими на заході, після чого, власне, і з'явилися всі ці чутки. Боже мій, я коментую щось, сама собі не вірю ... На жодній фотографії нас немає разом з Молочниковим, з яким ми туди разом прийшли: його всюди відрізали — і залишилися тільки ми з Семеном. І розумієш, все, відразу у нас зі Слєпаковим роман", — говорить Світлана.

Семен Слєпаков

Семен Слєпаков

gazeta.a42.ru

На питання журналіста, чи спілкується актриса зі Слєпаковим, Ходченкова відповіла:

"Ми обговорили наш гіпотетичний роман, посміялися".

Світлана Ходченкова

Світлана Ходченкова

КП

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Семена Слєпакова і Світлану Ходченкову помітили в Ермітажі, де вони цілувалися і обіймалися.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Семен Слєпаков Світлана Ходченкова
Місце
Росія
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