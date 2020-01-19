Руслан "Пан" Владико помер: його біографія та рідкісне фото з сином

Музикант Руслан "Пан" Владико, який помер 19 січня після побиття, судячи з його акаунтів в соцмережах, не дуже-то любив публікувати сімейні фото.

Але все ж в його Інстаграмі є одне – із сином.

Знімок музикант запостив 15 серпня 2018 року.

"Ми з лісу вийшли ..." - підписав фото Руслан Владико, поставивши також тег "син".

6 червня 2019 року Руслана Владика побили і пограбували в Мінську.

Музикант впав у кому.

Владико заснував групу "Ляпис Трубецкой" разом з Сергієм Михалком.

Він був беззмінним учасником колективу з 1989 по 2014 рік.

На сайті "Ляпіса" біографія Владика написала таким чином:

"Народився 12.07.1972 року. Руслан - один з батьків-засновників групи. Незважаючи на це, він скромна і розумна людина. З ним завжди трапляються якісь цікаві історії. Як, наприклад, кілька разів під час туру" КРАСА "- Руслан не раз запізнювався на потяг, в якому їхала група, дуже часто забував гроші на тaксі і просипав репетиції. Незважаючи на все це, він залишався, і буде залишатися улюбленцем колективу і фанатів групи. Прізвисько: Пан".

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