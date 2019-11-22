"Руки-базуки" показав руки після операції: відео

Скандальний російський бодібілдер Кирило Терешин, який отримав прізвисько "Руки-базуки", показав свої руки після операції.
Так, у своєму Instagram хлопець опублікував відео, зняте після хірургічного втручання.
Кирил Терешин – "Руки-базуки"
МК
Позбутися своїх знаменитих "рук-базук" Терешин вирішив через запалення. Адже м'язи хлопець накачував не синтолом, як багато хто думав, а звичайним вазеліном.
Кирил Терешин – "Руки-базуки"
TUT.by
У кадрі помітно, що зараз руки у Кирила стали набагато меншими. Також іще помітні шви від операції.
Відео викликало бурхливу реакцію серед підписників Терешина:
Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році "Руки-базуки" заявив про бажання збільшити кінцівки на 10 сантиметрів за пару тижнів.
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