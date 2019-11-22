"Руки-базуки" показав руки після операції: відео

Скандальний російський бодібілдер Кирило Терешин, який отримав прізвисько "Руки-базуки", показав свої руки після операції.

Так, у своєму Instagram хлопець опублікував відео, зняте після хірургічного втручання.

Кирил Терешин – "Руки-базуки" МК

Позбутися своїх знаменитих "рук-базук" Терешин вирішив через запалення. Адже м'язи хлопець накачував не синтолом, як багато хто думав, а звичайним вазеліном.

Кирил Терешин – "Руки-базуки" TUT.by

У кадрі помітно, що зараз руки у Кирила стали набагато меншими. Також іще помітні шви від операції.

Відео викликало бурхливу реакцію серед підписників Терешина:

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році "Руки-базуки" заявив про бажання збільшити кінцівки на 10 сантиметрів за пару тижнів.

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