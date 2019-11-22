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22 листопада • оновлено в 09:22
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"Руки-базуки" показав руки після операції: відео

5.2т
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Скандальний російський бодібілдер Кирило Терешин, який отримав прізвисько "Руки-базуки", показав свої руки після операції.

Так, у своєму Instagram хлопець опублікував відео, зняте після хірургічного втручання.

Кирил Терешин – "Руки-базуки"

Кирил Терешин – "Руки-базуки"

МК

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Кирилу Терешину — 23: як виглядав "Руки-базуки" до синтолу

Позбутися своїх знаменитих "рук-базук" Терешин вирішив через запалення. Адже м'язи хлопець накачував не синтолом, як багато хто думав, а звичайним вазеліном.

Кирил Терешин – "Руки-базуки"

Кирил Терешин – "Руки-базуки"

TUT.by

У кадрі помітно, що зараз руки у Кирила стали набагато меншими. Також іще помітні шви від операції.

Відео викликало бурхливу реакцію серед підписників Терешина:

"Руки-базуки" показав руки після операції: відео
"Руки-базуки" показав руки після операції: відео
"Руки-базуки" показав руки після операції: відео
"Руки-базуки" показав руки після операції: відео
"Руки-базуки" показав руки після операції: відео
"Руки-базуки" показав руки після операції: відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році "Руки-базуки" заявив про бажання збільшити кінцівки на 10 сантиметрів за пару тижнів.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
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Себостьян Прейро
Очередной конченный расеянин
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