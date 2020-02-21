Після скандальної заяви російського співака Михайла Муромова про те, що Алла Пугачова загубила його кар'єру – на адресу примадонни прозвучало ще одне звинувачення.

Так, за словами музиканта, знаменитість платила гроші, щоб його не показували по телевізору. Виявляється, що ще до Муромова подібними одкровеннями про Пугачову ділилася співачка Ліка Стар. Це сталося на початку лютого на записі чергового випуску програми "Судьба человека" з Борисом Корчевніковим на каналі "Росія 1". Про це повідомив експерт комісії по ЗМІ Громадської палати Вадим Манукян для видання "ФАН".

Алла Пугачова Фото: politeka.net

За словами Манукяна, Корчевников дуже цікавився взаємовідносинами Ліки та Пугачової. Він заявив, що на глядачів "чекає маса одкровень, коли програма вийде в ефір".

"Борис дуже цікавився взаємовідносинами Ліки Стар та Алли Пугачової. Він також хотів з'ясувати, як примадонна вплинула на кар'єру дівчини. А, оскільки я трохи в курсі цієї теми, впевнений, що скоро на глядачів чекає маса одкровень. Сподіваюся, програма Корчевніковим вийде в ефір, і все, що повідала Ліка про Пугачову, стане надбанням громадськості. Втім, є одне але: невідомо, коли програма вийде в ефір, та й чи вийде взагалі", – сказав експерт комісії по ЗМІ.

Ліка Стар Фото: argumentiru.com

До речі, Манукян зазначив, що на його думку, Муромов і Ліка Стар – не єдині артисти, яким зламала долю Пугачова. Він заявив, що якщо почнуть говорити всі, то "це можна було б порівняти з тисячею бомб, які розірвалися".

"Якби всі артисти, які за останні три роки мені розповіли, як саме Алла Пугачова вплинула на них та їхні кар'єри, одного разу винесли свої одкровення на суд широкої громадськості, то запевняю вас, це можна було б порівняти з тисячею бомб, що розірвалися! Адже вона не одній людині зламала долю... Тому, думаю, розпочатому Михайлом Муромовим та Лікою Стар списку судилося продовжитися", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська співачка Алла Пугачова розповіла, як постраждала її кар'єра в СРСР.

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