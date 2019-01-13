''Руда бестія!'' Седокова підірвала мережу кардинальною зміною зовнішності

Скандальна українська співачка Анна Седокова, яка живе і працює в Росії, опублікувала фото зі своїм новим іміджем, чим захопила шанувальників.

Знімок з'явився на сторінці артистки в Instagram. На ньому вона зображена з яскраво-рудим прямим волоссям та з виразним макіяжем.

"Так чи ні?" — запитала у фанів зірка.

instagram.com/annasedokova

Деякі користувачі розкритикували вибір Седокової, проте більшості сподобалася така трансформація зовнішності.

"З цим кольором набагато молодше стала виглядати", "Класно!" "Шикарна лисичка, дуже красивий відтінок", "Я закохалася в цей колір", "Анно, ви красуня, це прекрасно", "Ви спалите полум'ям усіх навколо! Пожалійте шанувальників", "Руда бестія", "На русалоньку схожа", — пишуть в мережі.

instagram.com/annasedokova

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-вокалістка "ВІА Гри" Анна Сєдокова похвалилася покупкою квартири в Москві.

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