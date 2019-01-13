МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

''Руда бестія!'' Седокова підірвала мережу кардинальною зміною зовнішності

340Читати матеріал російською

Скандальна українська співачка Анна Седокова, яка живе і працює в Росії, опублікувала фото зі своїм новим іміджем, чим захопила шанувальників.

Знімок з'явився на сторінці артистки в Instagram. На ньому вона зображена з яскраво-рудим прямим волоссям та з виразним макіяжем.

"Так чи ні?" — запитала у фанів зірка.

Новини
''Просто космос'': Седокова показала в мережі повністю оголені груди
''Руда бестія!'' Седокова підірвала мережу кардинальною зміною зовнішності

instagram.com/annasedokova

Деякі користувачі розкритикували вибір Седокової, проте більшості сподобалася така трансформація зовнішності.

"З цим кольором набагато молодше стала виглядати", "Класно!" "Шикарна лисичка, дуже красивий відтінок", "Я закохалася в цей колір", "Анно, ви красуня, це прекрасно", "Ви спалите полум'ям усіх навколо! Пожалійте шанувальників", "Руда бестія", "На русалоньку схожа", — пишуть в мережі.

''Руда бестія!'' Седокова підірвала мережу кардинальною зміною зовнішності
''Руда бестія!'' Седокова підірвала мережу кардинальною зміною зовнішності
''Руда бестія!'' Седокова підірвала мережу кардинальною зміною зовнішності
''Руда бестія!'' Седокова підірвала мережу кардинальною зміною зовнішності
''Руда бестія!'' Седокова підірвала мережу кардинальною зміною зовнішності
''Руда бестія!'' Седокова підірвала мережу кардинальною зміною зовнішності
''Руда бестія!'' Седокова підірвала мережу кардинальною зміною зовнішності
''Руда бестія!'' Седокова підірвала мережу кардинальною зміною зовнішності

''Руда бестія!'' Седокова підірвала мережу кардинальною зміною зовнішності

instagram.com/annasedokova

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-вокалістка "ВІА Гри" Анна Сєдокова похвалилася покупкою квартири в Москві.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Анна Сєдокова
Теги
фотографииInstagramКрасашоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги