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"Розуму, як у мишеняти!" Алібасов розвеселив мережу голою витівкою

1.4т Читати матеріал російською

Російський продюсер Барі Алібасов налив засіб для прочищення труб "Кріт" у пляшку і спробував розчинити у рідині пластикову кришку.

При цьому скандальний артист був майже оголеним. Він опублікував відео своїх дій в Instagram.

Барі Алібасов

Барі Алібасов

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У Алібасова вийшло дістати кришку з пляшки за допомогою паличок для їжі. Користувачі мережі посміялися з нього і зазначили, що його дії виглядають безглуздо.

"Розуму, як у мишеняти! Залишилося ще на себе бідон перевернути і розчинитися", "Все заради піару! Ну Ви ще кротячий душ прийміть", "Судячи з усього, сорочку ви вже розчинили", – пишуть у мережі.

"Розуму, як у мишеняти!" Алібасов розвеселив мережу голою витівкою
"Розуму, як у мишеняти!" Алібасов розвеселив мережу голою витівкою
"Розуму, як у мишеняти!" Алібасов розвеселив мережу голою витівкою
"Розуму, як у мишеняти!" Алібасов розвеселив мережу голою витівкою

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Барі Алібасов
Місце
Росія
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