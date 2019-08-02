"Розуму, як у мишеняти!" Алібасов розвеселив мережу голою витівкою

Російський продюсер Барі Алібасов налив засіб для прочищення труб "Кріт" у пляшку і спробував розчинити у рідині пластикову кришку.

При цьому скандальний артист був майже оголеним. Він опублікував відео своїх дій в Instagram.

Барі Алібасов

У Алібасова вийшло дістати кришку з пляшки за допомогою паличок для їжі. Користувачі мережі посміялися з нього і зазначили, що його дії виглядають безглуздо.

"Розуму, як у мишеняти! Залишилося ще на себе бідон перевернути і розчинитися", "Все заради піару! Ну Ви ще кротячий душ прийміть", "Судячи з усього, сорочку ви вже розчинили", – пишуть у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У вівторок, 4 червня, російський продюсер Барі Алібасов отруївся засобом для прочищення труб. Його у важкому стані екстрено госпіталізували у Москві.

У ЗМІ 5 червня з'явилася інформація, що Алібасов помер в інституті імені Скліфосовського у Москві, проте пізніше її спростували.

Продюсер нібито потребує операції на шлунку, але поки хірургічне втручання неможливе.

Алібасов-молодший розповів, що опіки незагойні, а це серйозно ускладнює ситуацію.

Тим часом сестра продюсера заявила, що його отруїв навмисно хтось із членів сім'ї його дружини.

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