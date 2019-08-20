Розлучається? Ніколаєв спантеличив фанатів підозрілим жестом

Російський співак Ігор Ніколаєв зняв обручку і спантеличив своїх прихильників. Багато хто припустив, що він розлучається зі своєю дружиною Юлією Проскуряковою.

Сам Ніколаєв ніяк не коментує ситуацію, пише "СтарХит". Зазначимо, що подружжя прожило разом 13 років.

starhit.ru

Саме подружжя якось говорили, що за довгі роки шлюбу, вони стали менше скандалити і всі проблеми вирішують мирно.

"На початку відносин у нас дійсно була притирання. Зараз, сварячись, ми ніколи не йдемо з дому. Не б'ємо посуд, а тим більше один одного. Якщо так сталося, що стався конфлікт, обов'язково намагаємося розмовляти, чесно і відкрито, слухати і чути. У шлюбі з Ігорем я привчила себе спілкуватися не на емоціях, а вміти видихнути, включити адекватну голову і свою незгоду обернути в зрозумілу форму для діалогу. Коли ти на максимальній гучності йдеш в претензії, виходить просто крик один на одного. Розмову можна відразу закінчувати. А так Ігор заспокоюється і одразу ж робить крок назустріч, ми знаходимо спільне рішення, і конфлікт вичерпано", - ділилася Проскурякова.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російську співачку, дочку примадонни Алли Пугачової Христину Орбакайте запідозрили в романі з артистом Ігорем Ніколаєвим.

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