Розкриті гонорари Пугачової за корпоративи: рекордні суми

Рекордний гонорар, який знаменита артистка Алла Пугачова отримала за виступ на одному з корпоративів, досягав 400 тисяч євро (майже 13 мільйонів грн).

Цей випадок є єдиним в історії російського шоу-бізнесу. Про це розповів промоутер і генеральний директор компанії "РУ-КОНЦЕРТ" Євген Морозов в інтерв'ю "Комсомольській правді".

"Один раз Пугачовій заплатили рекордну суму в 400 тисяч євро. Такого в історії російського шоу-бізнесу більше не було", – розповів Морозов.

Алла Пугачова Комсомольська правда

Також, за його словами, в середньому участь Пугачової в приватному заході вартуватиме організаторам близько 300-350 тисяч євро.

При цьому, зазначив промоутер, останнім часом через кризу, викликану пандемією коронавірусу, співачка не виступає на корпоративах, оскільки далеко не всі можуть дозволити собі виплатити їй подібні суми.

"Алла Борисівна зараз не співає на корпоративах, оскільки всі знають, що у неї дуже великий гонорар, а зараз не ті часи, щоб обсипати артистів мільйонами", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальний російський продюсер Андрій Разін заявив, що у співачки Алли Пугачової є таємний бізнес – артистка нібито заробляє на нафті.