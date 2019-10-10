Розкрилися невідомі подробиці про загибель Віктора Цоя

Американська співачка Джоанна Стінгрей у вересні презентувала у Санкт-Петербурзі мемуари під назвою "Стінгрей у Задзеркаллі", розповівши невідомі подробиці про загибель рок-легенди Віктора Цоя.

Як повідомляє "СтарХіт", свої таємниці їй довіряли сам музикант, його кохана Наталія Розлогова, Борис Гребенщиков та інші зірки радянського року, які мешкали у Пітері.

Віктор Цой instagram/group_kino_official

"Цой 15 серпня тихо встав між п'ятьма та шістьма годинами й непомітно вислизнув на риболовлю. Зазвичай, він повертався до дванадцятої, але цього разу не приїхав. Дивлячись на білий будинок лікарні, Наташа сиділа у машині на стоянці, пригнічена жорстоким усвідомленням нової правди: з цієї миті кохання її життя вже ніколи не розділить із нею усмішку. Говорити вона не могла. Пізніше вона писала мені: "Побачивши його, зрозуміла, що смерть була миттєвою. Я найбільше боялася думки про те, що він страждав на самоті, але цього не трапилося", – пише Джоанна.

Юрій Каспарян, Джоанна Стінгрей і Віктор Цой

Вона також розповіла, як познайомилася із Цоєм. Спочатку вона подружилася із Гребєнщиковим, номер якого їй дав спільний друг. Пізніше Борис брав її на концерти.

"Одного разу ми прийшли на виступ гурту "Кіно". Сцену ще не освітили, але заграла музика, пісня "Транквілізатор", повільний, магнетичний ритм миттєво захопив. Потім побачила Цоя. Віктор стояв із піднятою головою, зовсім не рухався, при цьому від нього струменіла потужна енергія. З того вечора й почали спілкуватися. Потім був роман і весілля з гітаристом "Кіно" Юрієм Каспаряном. Щоправда, після подачі заяви до ЗАГСу змушена була повернутися до Америки – закінчувалася віза. А потім із оформленням нової почалися проблеми, і я застрягла у Штатах на півроку", – зізналася співачка.

Віктор Цой Locals

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер гурту "Кіно" загинув у аварії під Ригою 15 серпня 1990 року, врізавшись на своєму "Москвичі" у пасажирський "Ікарус", за кермом якого був латиш Яніс Фібігс.

Тоді суд визнав чоловіка невинуватим у смертельній ДТП, але шанувальники досі вважають його "вбивцею" кумира. У 2018 році чоловік розповів, що протягом 28 років відчував муки совісті.

Нещодавно стало відомо, що у висновках слідства стосовно аварії знайдено невідповідності, які весь цей час замовчувалися.

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