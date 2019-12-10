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10 грудня • оновлено в 05:59
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Розбився з дівчиною на "Ягуарі": як виглядає і що відомо про 21-річного сина Валерії

2.3т
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Син російської співачки Валерії Арсеній Шульгін в ніч на неділю 8 грудня потрапив в страшну аварію під Санкт-Петербургом.

Його автомобіль "Ягуар" занесло, і він врізався у відбійник. Разом з Арсенієм в машині були його друзі і дівчина, всі вони отримали різні травми. Як виглядає син Валерії і що про нього відомо, – розповість OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Розбився з дівчиною на "Ягуарі": як виглядає і що відомо про 21-річного сина Валерії

"ТВ Центр"

Арсеній Шульгін – молодший з трьох дітей Валерії, народжених у шлюбі з продюсером Олександром Шульгіним.

Він народився 8 листопада 1998 року в Москві. Батько Арсенія на той час був відомим автором пісень і композитором. Олександр Шульгін писав пісні для Христини Орбакайте, Ірини Аллегрової, Олександра Малініна, груп "Аліса", "Любе", "Мумій Троль" та інших.

Розбився з дівчиною на "Ягуарі": як виглядає і що відомо про 21-річного сина Валерії

24smi.org

Батьки Арсенія розлучилися в 2002 році, коли хлопчикові було три. З 2004 року Арсенія виховував вітчим, продюсер Йосип Пригожин.

Розбився з дівчиною на "Ягуарі": як виглядає і що відомо про 21-річного сина Валерії

instagram.com/arseniy_shulgin

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Арсеній Шульгін вже у віці 4 років почав навчатися грі на фортепіано в музичній школі Гнесіних. З 2011 року він був студентом Московського державного коледжу музичного виконавства імені Шопена з класу фортепіано.

Арсеній Шульгін з сім'єю

Арсеній Шульгін з сім'єю

24smi.org

Юний піаніст вже встиг отримати визнання в Росії і в Європі, де дав кілька успішних виступів. В його репертуарі – твори найкращих композиторів різних епох. Крім того, Арсеній Шульгін пише музику, нові мелодії регулярно з'являються в його Інстаграмі.

Також молодший син Валерії займається бізнесом, разом з друзями він став співзасновником кафе-кальянної на Луб'янці в Москві, брав участь у відкритті ресторану Nebo Lounge.

Арсеній Шульгін з сім'єю

Арсеній Шульгін з сім'єю

24smi.org

Про особисте життя Арсенія Шульгіна відомо те, що він зустрічався зі Стефанією Маліковою, дочкою російського співака Дмитра Малікова, а також з моделлю Анною Шерідан. Заради останньої він навіть пішов на конфлікт з батьками і пішов з сім'ї. Пара будувала спільні плани на майбутнє і, за чутками, хотіла одружитися. Однак роман скоро закінчився.

Арсеній Шульгін та Анна Шерідан

Арсеній Шульгін та Анна Шерідан

24smi.org

Дівчину, з якою Арсеній Шульгін потрапив в аварію, він довго тримав у секреті. Після того, що сталося, він показав фото коханої, як виявилося, її звуть Ліана.

Арсеній Шульгін і його дівчина після аварії

Арсеній Шульгін і його дівчина після аварії

Instagram

Пізніше сама Валерія зустрілася з сином і його дівчиною, опублікувавши фото в соціальній мережі. На знімку жертви аварії, Арсеній Шульгін і його обраниця, сидять у бинтах.

Розбився з дівчиною на "Ягуарі": як виглядає і що відомо про 21-річного сина Валерії

Instagram

Арсенію зашили розбиту губу, а його дівчині наклали гіпс на руку після відкритого перелому.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський музичний продюсер Йосип Пригожин розповів про випадок, коли його дружині, співачці Валерії довелося вийти на сцену після побиття.

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Читайте всі новини по темі "Батьки і діти" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Аліна Мельник
Тема
Батьки і діти
Особи
Валерія Пригожина Йосип Пригожин
Місце
Росія
Теги
музика діти шоу-бизнес аварія фотографии
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