Розбився з дівчиною на "Ягуарі": як виглядає і що відомо про 21-річного сина Валерії

Син російської співачки Валерії Арсеній Шульгін в ніч на неділю 8 грудня потрапив в страшну аварію під Санкт-Петербургом.

Його автомобіль "Ягуар" занесло, і він врізався у відбійник. Разом з Арсенієм в машині були його друзі і дівчина, всі вони отримали різні травми. Як виглядає син Валерії і що про нього відомо, – розповість OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

"ТВ Центр"

Арсеній Шульгін – молодший з трьох дітей Валерії, народжених у шлюбі з продюсером Олександром Шульгіним.

Він народився 8 листопада 1998 року в Москві. Батько Арсенія на той час був відомим автором пісень і композитором. Олександр Шульгін писав пісні для Христини Орбакайте, Ірини Аллегрової, Олександра Малініна, груп "Аліса", "Любе", "Мумій Троль" та інших.

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Батьки Арсенія розлучилися в 2002 році, коли хлопчикові було три. З 2004 року Арсенія виховував вітчим, продюсер Йосип Пригожин.

instagram.com/arseniy_shulgin

Арсеній Шульгін вже у віці 4 років почав навчатися грі на фортепіано в музичній школі Гнесіних. З 2011 року він був студентом Московського державного коледжу музичного виконавства імені Шопена з класу фортепіано.

Арсеній Шульгін з сім'єю 24smi.org

Юний піаніст вже встиг отримати визнання в Росії і в Європі, де дав кілька успішних виступів. В його репертуарі – твори найкращих композиторів різних епох. Крім того, Арсеній Шульгін пише музику, нові мелодії регулярно з'являються в його Інстаграмі.

Також молодший син Валерії займається бізнесом, разом з друзями він став співзасновником кафе-кальянної на Луб'янці в Москві, брав участь у відкритті ресторану Nebo Lounge.

Арсеній Шульгін з сім'єю 24smi.org

Про особисте життя Арсенія Шульгіна відомо те, що він зустрічався зі Стефанією Маліковою, дочкою російського співака Дмитра Малікова, а також з моделлю Анною Шерідан. Заради останньої він навіть пішов на конфлікт з батьками і пішов з сім'ї. Пара будувала спільні плани на майбутнє і, за чутками, хотіла одружитися. Однак роман скоро закінчився.

Арсеній Шульгін та Анна Шерідан 24smi.org

Дівчину, з якою Арсеній Шульгін потрапив в аварію, він довго тримав у секреті. Після того, що сталося, він показав фото коханої, як виявилося, її звуть Ліана.

Арсеній Шульгін і його дівчина після аварії Instagram

Пізніше сама Валерія зустрілася з сином і його дівчиною, опублікувавши фото в соціальній мережі. На знімку жертви аварії, Арсеній Шульгін і його обраниця, сидять у бинтах.

Instagram

Арсенію зашили розбиту губу, а його дівчині наклали гіпс на руку після відкритого перелому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський музичний продюсер Йосип Пригожин розповів про випадок, коли його дружині, співачці Валерії довелося вийти на сцену після побиття.

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