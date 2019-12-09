Ротару різко стало погано після "Пісні року" в Москві: що трапилося

Українській співачці Софії Ротару стало погано після виступу на "Пісні року-2019" в Москві.

Про закулісся концерту написав у своєму Facebook письменник і журналіст Олександр Вулих. Зокрема, за словами чоловіка, якоїсь миті Ротару була потрібна охорона.

Софія Ротару на "Пісні року-2019" МК

"Щодо вчорашнього заходу багато шпигати не буду, але запам'яталися жіночі крики в коридорі: "Охорона! Охорона! Негайно дайте охорону!... Софії Михайлівні погано від напливу журналістів!" Я сховався в гримерці Ігоря Ніколаєва і про всяк випадок там перечекав спецоперацію із зачистки коридору", – пише Вулих.

Софія Ротару КП

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що виступ Софії Ротару на "Пісні року" в Москві розлютив мережу. Багато користувачів назвали українську співачку зрадницею, яка приїхала за грошима.

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