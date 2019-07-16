Ротару несподівано відштовхнула фаната з квітами: момент потрапив на відео

Українська співачка Софія Ротару відштовхнула настирливого фаната під час виступу на XVIII Міжнародному фестивалі мистецтв "Слов'янський базар у Вітебську".

Як повідомляє "Дни.ру", це сталося вже в кінці концерту, коли шанувальники дарували артистці квіти (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Ротару відштовхнула шанувальника Кадр з відео

Уточнюється, що на "Слов'янському базарі у Вітебську" Ротару виконала три пісні: "Давай устроим лето", "Я хочу танцевать с тобой" та "Одна калина". Зал зустрічав артистку оваціями, коли вона спустилася зі сцени, щоб глядачі змогли її роздивитися.

У кінці виступу до Ротару масово повалили шанувальники з квітами. Одного з фанатів, який відверто ліз цілуватися, артистка відштовхнула. За даними видання, цього шанувальника вона знає давно, оскільки хлопець часто приїжджає спеціально на її виступи.

Софія Ротару instagram/sofiarotaru.official

Як повідомляв OBOZREVATEL, музичний критик і екс-суддя "Х-фактора" Сергій Сосєдов розгромив повернення на сцену і творчість української співачки Софії Ротару. За його словами, пісні артистки вже давно заспівані, нового вона нічого створити не може, а своїм успіхом вона зобов'язана чоловікові Анатолію Євдокименку.

Артистка виступила на фестивалі Atlas Weekend-2019, де шанувальники помітили, що вона насилу розмовляє.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!