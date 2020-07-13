Російському актору заборонили в'їзд до Україну на 3 роки через Крим: названо прізвище

Державна прикордонна служба не пустила в Україну російського актора, який незаконно відвідував анексований Крим.

Йому на три роки заборонили в'їзд в країну, повідомляється на сайті ДПСУ.

У відомстві підкреслили, що громадянин РФ прилетів в аеропорт "Бориспіль" 13 липня рейсом з Франкфурта і намагався обдурити українських прикордонників. Прізвище актора не уточнили, однак, судячи з опублікованих скриншотів, актор знімався у фільмі "Балканський рубіж".

Російського актора не пустили до Криму ДПСУ

Зі свого боку "Українська правда" пише, що йдеться про Антона Пампушного.

"Під час бесіди чоловік 1982 року народження навідріз відмовлявся визнати відвідування анексованою Росією української території. Згодом він не зміг пояснити прикордонникам Окремого контрольно-пропускного пункту" Київ "своє перебування на одному з фестивалів в Криму в минулому році. Як з'ясувалося, актор брав участь у зйомках фільму "Балканський кордон", які проходили в тому числі на тимчасово окупованій півострові", – підкреслили у ДПСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російську блогерку Наталю Краснову вдруге за кілька місяців не пустили до України.